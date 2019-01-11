В Петербурге на улицы выехали снегоуборочные УАЗы

Мало кому в последние дни достается столько критики, как коммунальным службам Петербурга. Они явно не справляются с объемом выпавшего снега - его в пять раз больше, чем годом ранее - и не успевают очищать улицы города. Чтобы выйти из ситуации, дорожники Калининского района даже приспособили к делу легковые УАЗики.

- Предприятие «Северное», отвечающее за уборку улично-дорожной сети и тротуаров, провело тюнинг автомобилей УАЗ, оборудовав их отвалами для уборки снега, - сообщает пресс-служба администрации Калининского района.

По словам чиновников, «железные кони» брошены на уборку тротуаров, где они могут проехать благодаря своим малым габаритам. И на видео хорошо заметно, как внедорожники бодро носятся по пешеходной зоне вдоль проспекта Маршала Блюхера. А всего на уборку улиц района вышли 36 единиц техники и 761 дворник. Что касается всего города, то его просторы бороздят около тысячи уборочных машин.

В Петербурге улицы чистят УАЗиками.Коммунальщики оборудовали легковые внедорожники отвалами. Видео: "Калининский район - территоия развития"/ vk.com/kalin_spb

Забавно, что пост в соцсетях авторы разместили с хэштегом #лопатаБеглова. Напомним, что на прошедшем пару дней назад совещании в Смольном врио губернатора Петербурга раскритиковал как коммунальщиков, так и районные власти, пообещав раздать всем лопаты для уборки снега. А вчера, 10 января, инвентарь с надписью «лопата Беглова» был вручен чиновникам.

Чиновникам выдали "лопаты Беглова". Фото: Комитет по благоустройству СПб

Впрочем, пока ситуация с уборкой города кардинально не изменилась. А новые трудности для дорожников и жилищников создала метель, начавшаяся утром 11 января. Борьба со снегом в Петербурге продолжается.