Зимняя «Бабочка» – чудеса на Рождество

Этот проект дарит радость и надежду ребятам и их родителям вот уже 17 лет.

Работают в «Бабочка» исключительно волонтеры, круглосуточно сопровождающие каждого ребенка и зачастую остающиеся близкими друзьями семей на долгие годы. Программа «Бабочки» всегда интересна и полезна не только для детей, но и для их родителей.

Фото предоставлено клубом "Бабочка".

В этом году зимний выезд прошел с 5 по 7 января 2019 года в загородном пансионате «Чайка» в Выборгском районе. Снежная зима радовала не меньше долгожданной встречи с друзьями и волонтерами клуба! В программе были и интересные лекции, и мастер-классы, и зимние забавы на свежем воздухе. Для родителей был организован курс «Навыки общения» от его автора Анны Рейновны Боомхаардт, много лет преподававшей на кафедре психологии в Санкт-Петербургском Государственном Университете.

6 января 2019 году, в Рождественский сочельник, все участники выезда побывали на балу с праздничным ужином, посмотрели спектакль и послушали выступление музыкального коллектива.

- Для наших особенных ребят это долгожданный праздник, - отметила руководитель проекта Анна Сергеева. - Они готовятся к нему, нарядно одеваются. Это время радости и дружеского общения, которого многим так не хватает в обычной жизни.

Фото предоставлено клубом "Бабочка".

Группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» в этом сезоне организовала для ребят новогодний рейд Санта Клауса с живыми елочками и вкусными подарками к праздничному столу, а также приняла участие в зимнем выезде, подготовив подарки семьям.

«Бабочка» зимой - это действительно чудо! Давайте подарим тем, кто рядом с нами, веру, надежду и любовь, ведь это истинные ценности, которые никогда не померкнут.