Официальные итоги новогодних каникул 2019 в Петербурге: Двое погибли в пожаре, 18 человек пострадали от фейерверка
Пока жители Петербурга не спеша возвращаются в рабочий ритм, сотрудники экстренных служб подводят итоги работы. Для них традиционно новогодние каникулы становятся испытанием на прочность. Все десять дней новогодних каникул 2019 спасатели, врачи и силовики работали в усиленном режиме. О том, как Петербург пережил праздники, рассказали представители ведомств.
УСТРАИВАЛИ ГУЛЯНЬЯ
Новый год в Северной столице встречали весело и шумно. По всему городу были организованы площадки массовых гуляний. Самой популярной из них, конечно же, стали Дворцовая площадь и Невский проспект.
- Отпраздновать наступление 2019 года в самом сердце Петербурга решили 530 тысяч человек. Всего в мероприятиях участвовало более 1,7 миллиона петербуржцев и гостей Северной столицы, - уточнил представитель МВД Виталий Косарим.
Массовых беспорядков замечено не было, но, к сожалению, без трагедий не обошлось. Спустя всего несколько минут после боя курантов на пульт сотрудников МЧС поступил сигнал о пожаре в пятиэтажке в Выборгском районе. Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину, которая не успела выбраться из огня.
- Еще один человек скончался на пожаре 4 января. Всего за праздники произошло 194 возгорания, - рассказал начальник управления оперативного реагирования, организации взаимодействия и координации территориальных органов МЧС по СЗФО Александр Бондар.
Представители экстренных служб рассказали, как город пережил новогодние праздникиФото: Олег ЗОЛОТО
КУПАЛИСЬ В КАНАЛЕ
Еще одна головная боль спасателей - фейерверки. Ежегодно опасное развлечение становится причиной серьезных травм. В этом году во время запуска пиротехники пострадали 18 человек, 12 из них пришлось госпитализировать. Еще один случай закончился трагедией. В Буграх мощная салютная установка выстрелила в 30-летнего жителя Петербурга. От полученных травм он скончался на месте.
- Каждый год наша служба вместе с правительством города готовит специальные места, где можно безопасно запускать пиротехнику. Площадок было восемнадцать, но, к большому сожалению, ажиотажа эти места не вызывают, - вздыхает сотрудник МЧС.
Дважды спасатели оказывали помощь на воде. Первый случай произошел в 6 утра 1 января. Тогда из канала Грибоедова доставали жителя Китая. Спустя несколько дней в беду попали двое мужчин. Они оказались в ледяной ловушке, катаясь на мотосанях в области.
К МЕДИКАМ ОБРАЩАЛИСЬ ЧАЩЕ
Рассказали о своих трудовых подвигах и врачи скорой помощи. Каникулы в этом году выдались ударными. И если пожаров в 2018 году было примерно столько же, то за помощью к медикам в эти праздники обращались чаще.
- Для нас это традиционно тяжелый период. Вырастает нагрузка на бригады, поэтому мы увеличиваем их количество, - поделился главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков. - Доставлено в стационары было на тысячу человек больше, чем в прошлом году.
Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков.Фото: Олег ЗОЛОТО
Он отметил, что связано это с погодой. Январь выдался необычайно снежным, а на улицах - гололед.
- Еще трое обратились после падения наледи с различной высоты, - отмечает Алексей Бойков. - Если говорить о последних данных, то в четверг, 10 января, в травмпункты обратились 88 горожан, поскользнувшихся на улицах. Это в два раза больше, чем в аналогичный период времени прошлого года. Но повторюсь, что и погода тогда была другая.
Одно из самых громких происшествий с начала года - падение рекламного щита на Невском проспекте. Тогда во время ЧП пострадали три человека: женщина и два молодых человека. Их госпитализировали.
- Серьезные травмы получила женщина, ей потребовалась операция, - поделился главный врач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антон Повзун. - А двух других пострадавших мы скоро сможем выписать.
Главный врач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антон Повзун.Фото: Олег ЗОЛОТО
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
194 пожара произошло за время новогодних каникул.
232 пьяных водителя поймали сотрудники ГИБДД, 20 из них задержаны повторно.
790 человек отравились алкоголем, 750 госпитализированы.
На Невском проспекте упал щит..