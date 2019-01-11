Официальные итоги новогодних каникул 2019 в Петербурге: Двое погибли в пожаре, 18 человек пострадали от фейерверка

Пока жители Петербурга не спеша возвращаются в рабочий ритм, сотрудники экстренных служб подводят итоги работы. Для них традиционно новогодние каникулы становятся испытанием на прочность. Все десять дней новогодних каникул 2019 спасатели, врачи и силовики работали в усиленном режиме. О том, как Петербург пережил праздники, рассказали представители ведомств.

УСТРАИВАЛИ ГУЛЯНЬЯ

Новый год в Северной столице встречали весело и шумно. По всему городу были организованы площадки массовых гуляний. Самой популярной из них, конечно же, стали Дворцовая площадь и Невский проспект.

- Отпраздновать наступление 2019 года в самом сердце Петербурга решили 530 тысяч человек. Всего в мероприятиях участвовало более 1,7 миллиона петербуржцев и гостей Северной столицы, - уточнил представитель МВД Виталий Косарим.

Массовых беспорядков замечено не было, но, к сожалению, без трагедий не обошлось. Спустя всего несколько минут после боя курантов на пульт сотрудников МЧС поступил сигнал о пожаре в пятиэтажке в Выборгском районе. Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину, которая не успела выбраться из огня.

- Еще один человек скончался на пожаре 4 января. Всего за праздники произошло 194 возгорания, - рассказал начальник управления оперативного реагирования, организации взаимодействия и координации территориальных органов МЧС по СЗФО Александр Бондар.

Представители экстренных служб рассказали, как город пережил новогодние праздникиФото: Олег ЗОЛОТО

КУПАЛИСЬ В КАНАЛЕ

Еще одна головная боль спасателей - фейерверки. Ежегодно опасное развлечение становится причиной серьезных травм. В этом году во время запуска пиротехники пострадали 18 человек, 12 из них пришлось госпитализировать. Еще один случай закончился трагедией. В Буграх мощная салютная установка выстрелила в 30-летнего жителя Петербурга. От полученных травм он скончался на месте.

- Каждый год наша служба вместе с правительством города готовит специальные места, где можно безопасно запускать пиротехнику. Площадок было восемнадцать, но, к большому сожалению, ажиотажа эти места не вызывают, - вздыхает сотрудник МЧС.

Дважды спасатели оказывали помощь на воде. Первый случай произошел в 6 утра 1 января. Тогда из канала Грибоедова доставали жителя Китая. Спустя несколько дней в беду попали двое мужчин. Они оказались в ледяной ловушке, катаясь на мотосанях в области.

К МЕДИКАМ ОБРАЩАЛИСЬ ЧАЩЕ

Рассказали о своих трудовых подвигах и врачи скорой помощи. Каникулы в этом году выдались ударными. И если пожаров в 2018 году было примерно столько же, то за помощью к медикам в эти праздники обращались чаще.

- Для нас это традиционно тяжелый период. Вырастает нагрузка на бригады, поэтому мы увеличиваем их количество, - поделился главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков. - Доставлено в стационары было на тысячу человек больше, чем в прошлом году.

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков.Фото: Олег ЗОЛОТО

Он отметил, что связано это с погодой. Январь выдался необычайно снежным, а на улицах - гололед.

- Еще трое обратились после падения наледи с различной высоты, - отмечает Алексей Бойков. - Если говорить о последних данных, то в четверг, 10 января, в травмпункты обратились 88 горожан, поскользнувшихся на улицах. Это в два раза больше, чем в аналогичный период времени прошлого года. Но повторюсь, что и погода тогда была другая.

Одно из самых громких происшествий с начала года - падение рекламного щита на Невском проспекте. Тогда во время ЧП пострадали три человека: женщина и два молодых человека. Их госпитализировали.

- Серьезные травмы получила женщина, ей потребовалась операция, - поделился главный врач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антон Повзун. - А двух других пострадавших мы скоро сможем выписать.

Главный врач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антон Повзун.Фото: Олег ЗОЛОТО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

194 пожара произошло за время новогодних каникул.

232 пьяных водителя поймали сотрудники ГИБДД, 20 из них задержаны повторно.

790 человек отравились алкоголем, 750 госпитализированы.