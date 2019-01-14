Денежное похмелье: как дотянуть до зарплаты после праздников

Может быть у кого-то и прибавляется после новогодних «каникул» денег в кошельках и на банковских счетах, но большинство петербуржцев к этим счастливчикам точно не относится. Судите сами: сначала купить всем подарки, потом нарядиться, украсить квартиру, накрыть стол. Сходить в гости – тоже не с пустыми руками. Дальше почти декада каникул: к вашим услугам сотни городских мероприятий и мест отдыха. Ну и вообще, гулять так гулять. Тем более, чтобы потратить деньги, сейчас даже из дома не надо выходить.

- В праздники многие петербуржцы не тратили время на приготовление еды, а заказывали ее через интернет, - рассказали аналитики сервиса Яндекс.деньги. - В среднем за раз люди платили за еду с доставкой 2420 рублей. Средний платеж за музыку и кино в интернете составил 1620 рублей, за игры — 580 рублей, за билеты на концерты, в кино, театры и музеи — 1530 рублей.

А еще в праздники горожане планировали поездки (в среднем 12 тысяч за билет на самолет) и активно «шопились» в интернете: одежда, обувь, косметика, товары для дома, бытовая техника… еще тысяч пятнадцать точно в минус.

Вот и получается, что в первые же рабочие дни у людей начинается денежное «похмелье». Новогодняя импульсивность сменяется расчетливостью будней. И тут уж не до деликатесов, дотянуть бы до получки. «Комсомолка» знает несколько верных способов.

Экономим на еде

Вообще-то это надо было делать еще до праздников, когда вы собирались в магазин. Но экономить никогда не поздно. Тем более, что продукты обычно самая объемная статья расходов.

Сначала забываем о том, что в супермаркетах есть отделы кулинарии. Кура-гриль – это, конечно, хорошо. Но куриный суп ничуть не хуже. При этом дешевле, полезнее и хватит его на несколько дней.

Отделы с деликатесами тоже временно обходим стороной – на праздниках вы, скорей всего бутербродов с икрой наелись от души. Отдаем предпочтение простой пище, а не салатам с кальмарами. Покупаем сезонные местные фрукты и овощи.

Не реагируем на январские акции: это только кажется выгодным на первый взгляд. А на кассе оглянуться не успеете, как выложите лишних пару тысяч. Кстати, это касается и распродаж в магазинах одежды.

Составляем список и четко придерживаемся его. При этом в магазин берем с собой не банковскую карту – лучше наличные –сумму, которую вы готовы сегодня потратить плюс 500 рублей на форс-мажор. «Живые деньги» морально сложнее тратить.

Прежде, чем идти в магазин, проводим ревизию полок холодильника и шкафов. Практика показывает, что «неприкосновенных запасов» хватит на то, чтобы спокойно питаться несколько дней.

Стараемся не ходить в кафе, рестораны. Питаться в основном дома. Никто не посмотрит на вас косо, если пару недель вы будете брать с собой на работу контейнер с обедом, а не тратить деньги на бизнес-ланч в ближайшем общепите.

Ищем выгоду в бесполезных подарках

Да, нам всегда говорили, что однажды подаренное не передаривают, что дорог не подарок, а знак внимания, что ценен любой презент, что в хозяйстве все пригодится…

Позвольте не согласиться. Один утюг хорошо, а два – перебор. Или платье на пару размеров больше. Или ювелирное изделие, которое вам по каким-то причинам не подходит.

Сдать и обменять подарок можно в течение 14 дней после покупки. Причем даже без чека – вряд ли ваш приятель приложит его к подарку, если только он не покупал его наугад с перспективой обмена. Только вернуть товар вы должны в целой упаковке. И деньги сразу вам не отдадут – у продавца на возврат средств есть три дня.

Правда – если только речь не идет о некачественном товаре – существуют определенные ограничения. Напомним, возврату не подлежит косметика, парфюмерия, белье, ювелирные изделия (кроме бижутерии), книги, а также технически сложные товары с гарантийными сроками – например, часы, фотоаппараты и так далее. Но, оговоримся, многие магазины в этой ситуации идут навстречу покупателям и позволяют обменять подарок на аналогичный по стоимости или более дорогой товар. Главное правильно озвучить формальный повод. Мол, цвет утюга не гармонирует с цветом гладильной доски.

Считаем деньги

Вы можете воскликнуть: «Да нечего уже считать, до копейки все знаем!». Так, да не так. На самом деле многие люди даже не замечают мелкие траты. Купил газету за 20 рублей. Захотел пить – забежал в магазин за бутылкой воды – еще 30 рублей. Вроде бы по чуть-чуть, а в итоге набегает приличная сумма.

Установите себе на смартфон или компьютер программы, помогающие вести домашнюю бухгалтерию. Записывайте абсолютно все траты: до копейки. Да, это не всегда приятно, не сразу получается. Но уже через неделю вы поймете, на что – бессмысленное и бесполезное – тратятся средства. В экстренной ситуации сократить расход неучтенных средств – жизненно необходимо.

Пользуйтесь купонами

С их помощью можно сэкономить на многих услугах. Например, сделать со скидкой маникюр, подстричься, устроить ребенку праздник. Есть купоны на походы в кафе – раз уж совсем нет сил и времени готовить дома, а также на доставку еду домой. Здоровье, путешествия, спорт, обучение – при желании можно найти со скидкой практически все.

Что здесь принципиально: нужно внимательно изучать условия. Есть бесплатные купоны, есть те, которые стоят небольшую сумму денег – гораздо меньшую, чем реальная цена той или иной услуги. Ряд купонов содержит ограничения: например, посещение салона красоты только в определенное время.

А КАКИЕ ЕСТЬ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ?

- Продать что-то ненужное. Хороший повод покопаться в закромах и найти вещи, которые можно выставить, например, на Авито.

- Взять подработку. Например, выполнять небольшие бытовые услуги.

- Пересесть на общественный транспорт. Но! Здесь надо подсчитать, что вам будет выгоднее: если вы передвигаетесь на автомобиле очень много, то, возможно, единый проездной будет вашей выручалочкой. В противном случае, на нем сильно не сэкономите.

- Отмените платные подписки. 300 рублей один онлайн-кинотеатр, еще 400 – приложение интернет-телевидения, еще 200 – кристаллы в любимой игре. Месяц можно и потерпеть.

- Пользуйтесь бонусными программами магазинов. Главное, не теряйте голову, а то потратите больше, чем сэкономите.

- Отложите на февраль крупные, но не срочные расходы: продление абонемента в фитнес, новую одежду, подарки к 23 февраля или 8 марта.

ВАЖНО!

Какие статьи расходов точно нельзя сократить

- Коммунальные платежи. Все квитанции нужно погасить вовремя и в полном объеме. В противном случае вам начислят пени. Впрочем, будет это не сразу и если вас небольшая переплата не пугает, то погасить задолженность можно чуть позже.

- Выплаты по кредитам. По той же причине. Но здесь штрафные санкции еще жестче – пени начисляются на каждый день просрочки, к тому же вы подпортите себе кредитную историю.

- Лекарства. Если вам назначен курс препаратов, прерывать его или откладывать на неопределенный срок нельзя.

- Спортивные и прочие детские секции. Ребенок не виноват в том, что вы вышли из январского бюджета.