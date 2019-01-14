2019 год в Петербурге начался с любви

Два дня, две ночи, 40 часов живой музыки, более 30 приглашенных артистов и известных диджеев, семь тысяч гостей. А также выставка молодых художников, экстрим-шоу, фудкорт-зона и полноценный каток. Все это - музыкальный фестиваль «Onelovefest», который в новогодние праздники собрал не только меломанов, но и просто любителей активного образа жизни. Гостей фестиваля ждала насыщенная программа - катание на коньках у моря, вкусная еда и напитки, современное искусство.

Гости могли купить подарки на любой вкус. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Основное внимание было уделено музыкальной части, вобравшей в себя веяния альтернативной музыки и современных течений хип-хопа. Лайнап включал в себя более 20 артистов разного жанра – от фестивального инди до клубной электроники. В числе хедлайнеров – группа Хлеб, Луна, Меджикул, СБПЧ, Cream Soda. При этом организаторы постарались учесть разнообразные вкусы аудитории, разделив музыкальную программу на два тематических блока.

Завсегдатаев танцполов развлекали популярные диджеи. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Именно музыкальная часть, вобравшая в себя веяния альтернативной музыки и современных течений хип-хопа, вызвала наибольший интерес публики.