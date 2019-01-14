ТСЖ отвечает за дворы, комитет по благоустройству - за дороги: Мы узнали, кто и как должен убирать снег в Петербурге

КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ

Пожалуй, самая большая сложность в городе на Неве связана с тем, что разные территории находятся в ведении разных органов власти. Петербуржцам нелегко разобраться, куда обращаться, чтобы рассказать о необходимой уборке снега или наледи, а также выяснить, кто за что отвечает. Раскладываем все по полочкам.

- Автомобильные дороги регионального значения в городе убирает Комитет по благоустройству.

- За дорогами местного значения следят в муниципальных образованиях Петербурга.

- Территории внутри кварталов, в том числе проезды, чистит от снега администрация района.

- Мосты, тоннели, путепроводы, а также надземные и подземные пешеходные переходы, спуски к воде и набережные находятся в ведении СПб ГБУ «Мостотрест».

- За территорию у метро отвечает сама подземка. В том числе и за уборку подземных пешеходных переходов, которые ей принадлежат.

- За придомовой территорией следят жилищники, то есть управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК, обслуживающие ваш многоквартирный жилой дом. Они же должны убирать снег и наледь с крыш.

ВО ВРЕМЯ СНЕГОПАДА

- В зимней уборке есть свои нюансы. Например, очищать проезжую часть до самого покрытия не нужно - допускается слой снега 10 сантиметров.

- Вообще убирать снег начинают, когда его выпадет 3 сантиметра. Если осадки радуют горожан в течение нескольких часов и прекращаться не собираются, то вводится усиленный режим уборки: выходит максимальное количество специализированной техники и работников ручного труда.

- Если снегопад непрекращающийся, то в течение суток должны быть выполнены три полных технологических цикла (длящихся до шести часов) уборки. Уборочные машины должны дежурить на улицах города постоянно, а перерыв в их работе составлять не более часа. Сгребают снег на обочины, а сдвигать при любых видах уборки его к стенам зданий запрещено.

- Вывозить валы снега должны круглосуточно до полного его удаления с улиц. Однако ограничения во времени здесь документом не предусмотрено. Чтобы обеспечить безопасность передвижения пешеходов и транспорта сроки устанавливаются распоряжением Комитета по благоустройству.

КОНКРЕТНО

Оставить заявку на уборку снега или сообщить о том, где с этим плохо справляются, можно по следующим телефонам:

- по вопросам уборки дорог и тротуаров:

Круглосуточная дежурная служба Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству 8 (812) 314-60-13.

«Горячая линия» Комитета по благоустройству 8 (812) 576-14-83.

- по вопросам уборки дворов и крыш жилых домов от снега и наледи:

«Горячая линия» Жилищного комитета 8 (812) 710-44-54.

В Сети также есть интерактивная карта, на которой можно увидеть в режиме онлайн, где работает уборочная техника дорожных предприятий города. Оценить ситуацию можно на сайте.

Январь 2019 года в Петербурге выдался снежным.Фото: Олег ЗОЛОТО

ВРЕМЯ УБОРКИ ГОРОДА ЗИМОЙ

регулярно:

- должны очищать кровли от сосулек и наледи;

3 часа:

- выделяется на зачистку территорий, куда сбрасывается снег и наледь с крыш (их сдвигают в так называемую лотковую зону);

- дается после начала снегопада на обработку дорожек, внутриквартальных проездов и тротуаров противогололедным материалом;

- выделяется на очистку тротуаров после окончания снегопада;

6 часов:

- на очистку проездов после окончания снегопада;

24 часа:

- в течение этого времени снег и наледь должны вывозить из лотковой зоны;

не больше 48 часов:

- время, необходимое для очистки обочин от снега, который сдвинули туда во время уборки.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Комитета по благоустройству:

- Основной проблемой для центральных районов Санкт-Петербурга является образование наледи на тротуарах под водосточными трубами, а также вдоль зданий, что связано с конструктивными особенностями кровель исторических зданий. Снег на кровлях постепенно тает, и вода, стекая на тротуары, замерзает, образуя ледяные глыбы, которые впоследствии достаточно сложно удалять.

В целях обеспечения своевременного принятия мер по устранению наледи вдоль зданий и под водосточными трубами между службами комитета и Жилищного комитета налажено рабочее взаимодействие. Управляющим организациям, объединениям собственников жилья, собственникам и пользователям нежилых зданий в целях устранения указанных последствий необходимо обеспечивать по всему периметру зданий удаление наледи под отливами водосточных труб, в том числе обрабатывать данные участки противогололедными материалами.