Ретроавто промчались по Петербургу

Вчера на Дворцовой площади появился мини-военный лагерь. Возле Александровской колонны выстроились десятки исторических автомобилей, неподалеку развернулся городок полевой кухни, где все желающие могли попробовать солдатской каши. Все это было частью мероприятия, приуроченного к приближающемуся 75-летию полного снятия блокады Ленинграда.

По Петербургу прошла колонна из военно-исторических автомобилей.

Начался парад военно-исторической техники образца 1945 года и гражданской техники образца 1949 года у БКЗ «Октябрьский». Колонна из ГАЗ-АА, ЗИС-5, ГАЗ-М1, БА-20м, ГАЗ-67, БА-64, «виллиса», американского армейского автомобиля «додж», «студебекер», за рулем которых сидели водители в форме периода Великой Отечественной войны, с развернутым Знаменем Победы промчалась через площадь Восстания, по Невскому проспекту до Дворцовой.

От экспонатов были в восторге и взрослые и дети.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Выставочные экспонаты, посвященные героической обороне Ленинграда и деятельности ледовой Дороги жизни в 1941-1943 годах, восстановлены членами военно-исторических клубов. Все автомобили на ходу! - рассказали организаторы ретропробега.

Тем временем главные торжества по случаю важной даты пройдут в Петербурге 27 января. Военные продолжают подготовку к маршу, в котором примут участие самые современные виды боевой техники. Среди представленных образцов будут зенитные ракетные системы С-400 и оперативно-тактический комплекс «Искандер-М».

Все желающие могли сделать снимки на память около раритетных.Фото: Олег ЗОЛОТО

- По Дворцовой площади пройдут пусковые установки и транспортно-заряжающие машины систем и комплексов, которые не привлекаются к несению боевого дежурства и мероприятиям боевой подготовки, - пояснили в пресс-службе Западном военном округе.

Всех желающих угостили солдатской кашей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Всего в параде примут участие более двух с половиной тысяч военнослужащих и восемьдесят образцов военной техники. Колонну машин возглавит танк Т-34, за ним пойдут боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», УАЗ, «Тайфун» и реактивные системы залпового огня «Торнадо».