2019-01-15T19:28:08+03:00
Общество

«Закрыли на ремонт, сделаем мемориальную квартиру»: Как сейчас живет храм The Beatles Коли Васина в Петербурге

Впервые маршрут битломанов во всемирный день легендарной группы изменится и пройдет мимо знаменитого «храма»
Елена БЕЗГОДОВА
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Коля Васин погиб летом 2018 года.Коля Васин погиб летом 2018 года.
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16 января битломаны всего мира отмечают день The Beatles. В Северной столице жил, наверно, самый известный фанат рок-н-ролла Коля Васин, который превратил небольшое пространство на Пушкинской, 10 в храм Джона Леннона. Петербуржец стал известен на всю страну в 70-х годах. Поклонник The Beatles написал поздравление с днем рождения Леннону, что в советские времена было абсолютно нереально. Письмо каким-то образом дошло. И британский музыкант ответил! А самое главное прислал Коле подарки. Пластинку с записью своего концерта и автографом. После этого жизнь Васина резко изменилась. Он создал «храм», который стало центром притяжения таких же как он поклонников ливерпульской четверки. Но в этом году впервые за долгие годы битломанам придется исключить из своего маршрута адрес Коли. После смерти Васина дверь в квартиру-музей опечатана.

Владельцы пространства на Пушкинской,10 сейчас делают ремонт там, где когда-то жил Васин. Оттуда вынесли мусор, убрали со стен грибок.

- Все 47 квадратов помещения в состоянии ремонта, - рассказал «КП-Петербург» директор арт-центра Мирон Муждаба. – Мы начали ремонт в октябре, надеемся, что сможем завершить его в апреле. Работы много, ведь внутри находятся экспонаты, хотелось бы их сохранить.

В этом помещении Васин жил и работал – принимал многочисленных гостей-поклонников The Beatles, писал книги. Своего жилья у Васина не было, он его продал в трудные времена. Возможно, храм Джона Ленона превратится в мемориальный музей самого Коли Васина. Произойдет ли это – решит попечительский совет.

- Коля ведь все в одиночку на собственном энтузиазме собрал. Все книги, журналы, фотографии, пластинку с автографом Ленона, - перечисляет друг Васина Андрей Бурлака. – Коля – это феномен, его квартира стала центром культуры, центром притяжения. В этом его ценность. Было бы здорово, если бы внутри еще и экскурсии проводили.

Коля Васин погиб в августе 2018 года. Он спрыгнул с третьего этажа торгового центра «Галерея». Мужчину долго не могли опознать. А потом нашли у него предсмертную записку, в которой он говорил, что больше не хочет и не может жить в стране, где нет музыки.

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