В Петербурге цены на бензин и дизельное топливо с начала года выросли почти на рубль

Цифры на табло петербургских АЗС с Нового года прибавили от пятидесяти до восьмидесяти копеек. Цены на бензин и дизельное топливо «разморозили» по всей стране с разрешения правительства.

ДОЙТИ ДО ФИНИША

– Розничные цены на все бензины и дизельное топливо поднялись примерно на 1,7 процента, и это было предсказуемо: таким образом компании отыграли повышение НДС с 1 января на двадцать процентов, – поясняет президент «Петербургского нефтяного клуба» Олег Ашихмин. – Оптовые цены за первую рабочую неделю 2019-го биржи стремительно пошли вверх. Но опасаться не стоит: уже сейчас торги прошли с понижением по многим показателям.

В Федерации автовладельцев России отмечают, что «цены растут, но не так активно, как прошлой осенью».

– Сейчас некая пауза, – делится руководитель регионального представительства ФАР в Петербурге Дмитрий Можегов. – Но вопрос заключается в величине прошлогодней поставки, которая хранится в перерабатывающих базах. Как только она подойдет к какому-то финишу, цены сразу подрастут на два-три рубля. Уже на ряде заправок цены с декабря увеличились на рубль-полтора.

Если раньше закон «чем дороже, тем лучше» в культурной столице худо-бедно действовал, то теперь «качество топлива и его стоимость стали совершенно несопоставимыми величинами».

– Наблюдается интересная картина: на разных заправках одной и той же компании, стоящих фактически друг напротив друга, разница в цене может доходить до рубля с небольшим, хотя раньше она не превышала тридцати копеек, – добавляет Дмитрий Можегов. – Единственное объяснение – франчайзинговые АЗС, работающие под маркой компании, которые по какой-то причине могут себе позволить продавать топливо подешевле.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ДЕФИЦИТА

Официально, до весны цены на бензин и дизель не «оттают»: таково соглашение между нефтяными компаниями и федеральными властями.

– Идет четкий ежедневный мониторинг цен Федеральной антимонопольной службой и Министерством энергетики, – подчеркивает Олег Ашихмин. – Если удорожание заметят в опте, то сразу дадут ему оценку, и, если оно превысит установленный правительством уровень, будут принимать меры. Это и регулирование на экспорт, и регулирование акцизов.

Петербургское УФАС пристально следит и за заправками крупных компаний («Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть»), и за независимыми станциями («ПТК», «Несте», «Шелл»).

– Вызывает тревогу отток клиентов от независимых операторов, – отмечают в Санкт-Петербургском УФАС. – Анализ текущей ситуации на рынке розничной торговли нефтепродуктами показывает, что цены на них выше, что привело к падению спроса. Отток клиентов с октября по декабрь составил тринадцать процентов, а в 2019 году он может дойти до двадцати процентов.

При этом специалисты говорят, что действительно ощутимое число клиентов теряют не те, у кого дороже, а те, у кого некачественно.

– Мы проводили по всей России рейд на качество и недолив, – рассказывает Можегов. – В Петербурге недоливом в той или иной мере страдают практически все. Разница достигает два и даже два с половиной рубля между сопоставимым качеством топлива и обслуживания. Потребитель выбирает рублем.

Что принесет год наступивший? В ФАР предполагают, что за 95-ый (сейчас он стоит в Петербурге от 43,7 до 46,2 рубля за литр) к концу 2019-го запросят пятьдесят рублей, а то и больше.

– На мой взгляд, никаких резких повышений цен не будет, – считает Ашихмин. – Розничные цены должны будут отыграть повышение акцизов, но это будет происходить в течение всего года, и это повышение власти тоже учитывают. Повышение не будет выше уровня инфляции, как и было всегда, за исключением только 2018 года. Основная задача на 2019-ый – наполнить внутренний рынок нефтепродуктами, чтобы не было дефицита.