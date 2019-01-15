Петербуржец запер врача скорой в своей квартире, требуя вылечить его мать

В Петербурге врач неотложной скорой помощи оказалась заперта в квартире пациентки, так как ее сын посчитал, что доктор не выйдет до тех пор, пока его мать полностью не выздоровеет. Инцидент произошел около тех часов дня в понедельник, 14 января. Женщина-медик приехала по вызову в дом №3 по улице Куйбышева Петроградского района Северной столицы, не ожидая, что окажется в ловушке.

- 44-летняя медработница прибыла для оказания медицинской помощи хозяйке квартиры на улице Куйбышева, 80-летней пенсионерке. После того, как она сделала все необходимые процедуры, сын пациентки заявил, что этого недостаточно и потребовал, чтобы врач продолжила лечение. В противном случае, женщина не выйдет до тех пор, пока его мать не будет полностью здорова, - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД Петербурга.

Разумеется, провести полное лечение врач «скорой помощи» в квартире не могла. Но 55-летнего мужчину это нисколько не беспокоило. Он запер входную дверь на замок, не давая возможности доктору выйти. Более того, в качестве убеждения сын пациентки решил применить угрозы. Обещая физически расправиться с женщиной-медиком, мужчина продолжать стоять на своем – мать должна быть вылечена.

Спустя какое-то время врачу все же удалось покинуть злосчастную квартиру. Она незамедлительно обратилась в полицию Петроградского района. Правоохранители отправились на улицу Куйбышева и задержали требовательного мужчину. Данным происшествием уже занялся следственный комитет Петербурга, который выясняет причины такого агрессивного поведения гражданина. Что касается самого мужчины, в отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы человека.