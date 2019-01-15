Погода на Крещение 2019 в Петербурге: Снегопад и легкий морозец

Главные новогодние и рождественские праздники уже позади, но верующие жители Петербурга готовятся встретить еще одно важное событие – Крещение Господне. И по традиции в этот день принято окунаться в воду. О прогнозе погоды на Крещение 2019 в Петербурге рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Температура воздуха днем составит около минус пяти градусов, а ночью может понизиться до десяти, - рассказал синоптик корреспонденту «Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Если сейчас в городе на Неве достаточно тепло – 15 января термометры показывают околонулевые значения и без осадков, то уже с четверга начнется похолодание, а 18 и 19 числа Северная столица окажется в тылу циклона. Ветер стихнет, но город завалит снегом.

Крещенских морозов под 20 градусов в этот раз ждать точно не приходится, но и совсем тепло тоже не будет. Такая погода как раз подходит для купаний в проруби. Главное, чтобы лед не успел размокнуть до похолодания, иначе крещенские купели придется переделывать.

Напомним, что ранее МЧС опубликовало рекомендации для желающих окунуться в ледяную воду. Категорически запрещено нырять в прорубь людям, у которых есть проблемы со здоровьем. На фоне переохлаждения могут обостриться воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты; сердечно-сосудистые заболевания; эпилепсия, перенесенные травмы черепа; склероз сосудов головного мозга; невриты, полиневриты; сахарный диабет, тиреотоксикоз; глаукома, конъюнктивит; туберкулез легких, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема; нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы; язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит; венерические заболевания.

В самой воде нельзя находиться более минуты, а уж если вы захотели окунуть и маленьких детей, то это делать надо вдвойне аккуратнее – после процедуры малыша надо завернуть в махровое полотенце, растереть и сразу же одеть в теплые вещи.

Ну и конечно, купаться можно только в специально оборудованных местах.

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