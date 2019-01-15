В Пулково покажут снимки России с высоты птичьего полета

От этих фотографий вполне может закружиться голова. В воздушной гавани Петербурга ко Дню заповедников и национальных парков открылась фотовыставка «Россия с высоты птичьего полета». Экспозиция включает более сорока авторских снимков первозданной природы труднодоступных территорий. Все снимки сделаны с вертолета и рассказывают о рельефе, климате, флоре и фауне заповедных мест страны.

Фото сделали самарские фотографы Андрей Востров и Валерий Безрученко, которые занимаются пейзажной съемкой с высоты более двадцати лет. Они являются одними из первооткрывателей этого жанра. Каждая их работа - произведение искусства. Авторы дарят зрителям возможность увидеть самое прекрасное, что есть на Земле, чтобы сохранить это наследие невредимым для будущих поколений.

Экспозиция рассказывает о рельефе климате флоре и фауне заповедных мест России.

- Мы рады, что у нас есть возможность через фотографию поделиться роскошными видами, которые открываются с высоты. Такого вы не видели никогда и, наверное, даже не догадываетесь, что существуют такие места, по красоте и экзотичности несравнимые ни с чем, - говорят авторы.

Выставка продлится до 28 февраля 2019 года.

В ожидании вылета пассажиры Пулково могут насладиться видами Северного, Южного и Полярного Урала, плато Путорана, Кольского полуострова, Кавказских гор, Горного Алтая, Каспийского моря, реки Волги. Экспозиция располагается в зале вылета внутренних рейсов на третьем этаже и продлится до 28 февраля 2019 года.

Маргарита РЫБАКОВА