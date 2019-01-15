Версия: экс-глава Купчино два дня держал в плену и насиловал женщину, пока его жена была в Италии

«Он меня два дня держал в плену, насиловал и избивал. Его зовут Станислав Сергеевич. Я была в его коттедже». Такую шокирующую историю 45-летняя пациентка Ирина Семенова (имя изменено – прим.ред.) рассказала врачам Мариинской больницы, попав туда с сотрясением и черепно-мозговой травмой. Медики сразу же вызвали полицию, и вскоре вышли на дом, где, по версии жертвы, ее насильно держали. Позже выяснилось, что владельцем коттеджа является бывший чиновник – глава муниципального образования Купчино Станислав Татаренко.

«ПРИЮТИЛ И ИЗНАСИЛОВАЛ»

Станислав Татаренко в Петербурге личность известная. В Северную столицу он с женой Людмилой и двумя детьми переехал из Харькова. На Украине супруга экс-чиновника закончила институт внутренних войск МВД, но в России резко сменила профессию и пошла учителем в школу. У сына Татаренко своя строительная фирма, также он мечтал сниматься в кино. Дочь пары после того, как вышла замуж, переехала в Италию.

Сам Татаренко с 2009 по 2015 год руководил администрацией МО Купчино. Сразу же после его ухода последовал скандал – чиновника обвинили в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он принял работу фирмы, которая должна была благоустроить территорию. По бумагам работы были закончены, а на деле оказалось, что нет. Чиновника хотели отправить в СИЗО, но суд отказал и поместил его под домашний арест. С тех пор история с уголовным делом затихла. Но всплыла новая.

У супругов двое детейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Изнасилование, по словам жертвы, произошло в семейном коттедже Татаренко, когда супруга Станислава находилась за границей.

О самой Семеновой известно не так уж и много. Она переехала в Петербург из Карачаево-Черкесии и хотела здесь начать новую жизнь. Не найдя работы, попросила помощи у местных друзей, которые ей якобы и предложили пожить у местного чиновника.

- Люда ничего не знала про задержание мужа, для нее это стало шоком, - пояснил источник «КП-Петербург». – Новость ее застала, когда она была в Италии.

«РОДСТВЕННИКИ НЕ ВЕРЯТ В ИЗНАСИЛОВАНИЕ»

Правда, сами Татаренко верят в изнасилование и два дня плена с трудом. По их словам, в те дни глава семьи периодически созванивался с ними и был вполне в обычном расположении духа.

Жена узнала о задержании мужа, когда прилетела заграницуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Он звонил детям, спрашивал про внуков, - поясняет источник «КП». – После этого он пообещал, что и сам скоро прилетит в Италию. Говорил, что собирается в ближайшие дни.

Пытался ли Станислав Татаренко попросту скрыться или его оклеветали, пока неизвестно. Сейчас в неоднозначной истории разбираются следователи. Официально задержание экс-чиновника СУ СКР по Ленобласти пока не комментирует. Силовики решили разобраться, действительно ли было изнасилование.

- Адвокат уже работает, - сухо заявили родственники Татаренко.

Тем не менее, суд уже взял под арест чиновника на два месяца.