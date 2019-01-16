СКА - «Нефтехимик». Обзор, голы, статистика матча 15 января 2019 года

Андрей Назаров уже покинул команду, а дело его живет. Бывший главный тренер «Нефтехимика» известен своими буйным поведением на льду и за его пределами. И, вероятно, игроков подбирал по схожим качествам.

Перед Новым годом форвард нижнекамской команды Ярослав Косов устроил дебош в состоянии алкогольного опьянения в одном из казанских отелей, не попав на матч с «Ак Барсом». Утихомиривать его пришлось полиции.

Будучи главным тренером СКА Назаров устроил «на кулаках» воспитание врача команды Егора Козлова, который до сих пор работает в петербургском клубе. Но встреча дуэлянтов не состоялась. В конце декабря Грязный Наз был уволен - ведь «нефть» кончилась у «Нефтехимика» еще в октябре. Последние месяцы команда находилась в свободном падении, и практически уже лишилась надежды на попадание в плей-офф.

Бороться за «теоретические шансы» доверили Вячеславу Буцаеву, последним местом работы которого был ХК «Сочи». Впрочем, получается у него тоже не очень. Слишком средний по меркам КХЛ состав у второй клуба из Татарстана. Отметить стоит только четверку легионеров: финнов Пуустинена (он одно время даже лидировал в списке лучших снайперов КХЛ этого сезона), Руохомаа, Нятинена и чеха Нестрашила. И голкипера Илью Ежова, который провел восемь лет в «системе» СКА.

Но поставить в воротах Ежова тренерский штаб не решился, совершив серьезную ошибку. 21-летний Федор Коротаев проверку фаворитом чемпионата не прошел.

И если после гола Сергея Плотникова к нему претензии были минимальные: после волшебного паса слепого паса «Волшебника» Павла Дацюка отразить бросок было нереально даже Гашеку. А вот вторую шайбу после наброса Алексея Бывальцева молодой вратарь практически сам завез в свои ворота. На этом терпение тренерского штаба нижнекамцев закончилось.

Коротаева сменил Ежов, и сразу разрыв в счете сократился. Гавриков на ровном месте подарил шайбу Андрею Нестрашилу, и он на «раз-два» разобрался с шведским голкипером Магнусом Хелльбергом. Полностью повторялась картина предыдущего домашнего матча — с «Витязем». Имея подавляющее преимущество до перерыва, переиграть Ежова хозяева не сумели.

А в начале второго периода, нижнекамцы добавили «перчика» зрелищу, еще раз наказав армейскую оборону за ошибку - 2:2.

Восстановив равновесие, «волки» вгрызлись в результат, не забывая больно покусывать команду Ильи Воробьева на контратаках. У петербужцев, не ожидавших такой прыти от соперника, игра надолго разладилась.

Выправить ситуацию удалось только в решающей двадцатиминутке. Но решить «проблему» Ежова не удавалось до овертайма.

А на самом старте дополнительного времени «подарок» нижнекамцам сделал Бывальцев, заработавший удаление на ровном месте. «Волки» почувствовав запах крови, тут же добили раненную добычу. Сомкнул зубы на шее жертвы Александр Падакин - 2:3. Потеряв очко, СКА вновь упустил в турнирной таблице московских одноклубников на пять очков

Следующую игру дома армейцы проведут через день. В гости приедет Вадим Шипачев со своей новой командой — московским «Динамо».

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. СКА — «Нефтехимик»

СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 ОТ (2:1, 1:0, 0:0, 0:1)

СКА: Хелльберг; Гавриков — Рундблад, Карпов — Дацюк — Плотников; Зубарев — Земченок, Кузьменко — Бывальцев — Дергачев; Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов; Семин, Тихонов — Каблуков — Кетов, Морозов «Нефтехимик»: Коротаев (10:01, Ежов); Брынцев — Полашек, Порядин — Нестрашил — Пуустинен; Сергеев — Мусин, Галимов — Куликов — Хайруллин; Волгин — Семенов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин; Огурцов — Шарипзянов, Авцин — Бикмуллин — Подшендялов

Первый период

Голы: 1:0 Плотников (Дацюк, Карпов, 06:01), 2:0 Бывальцев (Кузьменко, Гавриков, 10:01), 2:1 Нестрашил (11:39)

Удаления: Семенов, «Нефтехимик» (12:46 — две минуты, выброс шайбы), Хайруллин (14:06 — две минуты, задержка шайбы), Бикмуллин (20:00 — две минуты, подножка)

Второй период

Голы: 2:2 Галимов (Хайруллин, Семенов, 23:48)

Удаления: Бывальцев, СКА (35:02 — две минуты, удар клюшкой), Полашек, «Нефтехимик» (39:34 — две минуты, подножка)

Третий период

Голы: 0

Удаления: Брынцев, «Нефтехимик» (48:53 — две минуты, подножка)

Овертайм:

Гол: 2:3 Падакин (Сергеев, Хайруллин, бол., 62:06)

Штраф: Бывальцев, СКА (60:15 — две минуты, подножка)

Статистика матча:

Штраф: 4 (0+2+0+2) — 10 (6+2+2+0)

15 января. Санкт-Петербург. МСРК «Ледовый дворец». 11 113 зрителей.