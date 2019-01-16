2019-01-16T11:53:57+03:00
Спорт

Лови волну: Серферы прокатились по замерзшему Финскому заливу

Заплыв получился экстремальным [видео]
Степан СТЕПАНОВ
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Серфингисты из Петербурга вышли ловить волну на Финский залив, покрытый льдом.Серфингисты из Петербурга вышли ловить волну на Финский залив, покрытый льдом.Фото: СОЦСЕТИ
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Серферам Северной столицы любая волна по плечу. Даже если за окном стоит минусовая температура и на календаре - января. Отчаянный любитель водных приключений Филипп Спиридонов - опытный боец, но вот ловить волну в Финском заливе в это время года отправился впервые. Эффектное видео экстремал опубликовал на своей страничке в Инстаграм и признался, что «было реально сложно». Хотя по счастливому выражению лица Филиппа понятно, что впечатления он получил незабываемые.

philspiridonovphilspiridonov
#серфинг #surfing #russiansurfing #русскийсерфинг #arcticsurf #серфотморозки #зимнийлес
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- Было тепло, - вспоминает заплыв в районе мыса Флотский Спиридонов, а потом уточняет. - Терпимо. Не до обморожения.

Подписчики Филиппа в соцсетях - в основном это серферы со всего мира - увиденным тоже остались довольны и с завистью писали смельчаку: «псих». Сам Спиридонов к своему зимнему «плаванию» тоже отнесся с юмором и добавил во всех опубликованных роликах хэштег серфотморозки.

philspiridonovphilspiridonov
Поймать волну зимой, реально сложно ... зайдите в ледяную воду в январе #серфинг #surfing #russiansurfing #русскийсерфинг #funwaves #waves #icecream #зимнийлес #spb #surfer #coldwater #серфингвроссии
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