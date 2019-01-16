Лови волну: Серферы прокатились по замерзшему Финскому заливу

Серферам Северной столицы любая волна по плечу. Даже если за окном стоит минусовая температура и на календаре - января. Отчаянный любитель водных приключений Филипп Спиридонов - опытный боец, но вот ловить волну в Финском заливе в это время года отправился впервые. Эффектное видео экстремал опубликовал на своей страничке в Инстаграм и признался, что «было реально сложно». Хотя по счастливому выражению лица Филиппа понятно, что впечатления он получил незабываемые.

- Было тепло, - вспоминает заплыв в районе мыса Флотский Спиридонов, а потом уточняет. - Терпимо. Не до обморожения.

Подписчики Филиппа в соцсетях - в основном это серферы со всего мира - увиденным тоже остались довольны и с завистью писали смельчаку: «псих». Сам Спиридонов к своему зимнему «плаванию» тоже отнесся с юмором и добавил во всех опубликованных роликах хэштег серфотморозки.