На химзаводе в Кингисеппе произошел взрыв: пострадали четыре человека

Серьезный взрыв в прямом смысле потряс жителей 45-тысячного города Кингисепп в Ленинградской области. Около 12 часов утра в промзоне Фосфорит произошла детонация неустановленного вещества. В результате ЧП в небо поднялся столб серого дыма, а в зданиях повылетали стекла.

На химзаводе в Кингисеппе произошел взрыв: сообщается о трех пострадавших.

- Так рвануло, у нас в квартире стены на 5 см качнуло в сторону и на место вернулись. На моих глазах. Ужас! Думала, наверное, землетрясение началось, - пишут очевидцы в соцсетях.

В зданиях повыбивало стекла. Фото: "Комсомольская правда".

В региональном управлении МЧС по Ленинградской области корреспонденту «КП-Петербург» подтвердили информацию о взрыве.

СКАЗАНО. Пресс-служба МЧС Ленобласти о взрыве на химзаводе в Кингисеппе 00:00 00:00

- В 11:45 на заводе «Полипласт» произошел взрыв. По предварительной информации пострадали три человека, на месте работают бригады спасателей и медиков.

При ЧП пострадлали три человека. Фото: "Комсомольская правда".

Чуть позднее в администрации Кингисеппского района Ленобласти уточнили, что пострадавших четверо. В настоящий момент все они отправлены в городскую больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/686538" frameborder="0"></iframe> Взрыв прогремел на химзаводе в Ленинградской области.

Местные жители пишут, что в первый момент после взрыва у них была паника, ведь по соседству с местом ЧП, в той же промзоне стоит стоит другой завод - по производству аммиака. И если бы рвануло на нем, то последствия для Кингисеппа были бы более плачевными.

CПРАВКА "КП":

Завод «Полипласт» в Кингисеппе занимается производством химических добавок, которые применяются при строительстве, а также других видов химпрепаратов.