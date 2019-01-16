На химзаводе в Кингисеппе произошел взрыв: пострадали четыре человека
Серьезный взрыв в прямом смысле потряс жителей 45-тысячного города Кингисепп в Ленинградской области. Около 12 часов утра в промзоне Фосфорит произошла детонация неустановленного вещества. В результате ЧП в небо поднялся столб серого дыма, а в зданиях повылетали стекла.
На химзаводе в Кингисеппе произошел взрыв: сообщается о трех пострадавших.
- Так рвануло, у нас в квартире стены на 5 см качнуло в сторону и на место вернулись. На моих глазах. Ужас! Думала, наверное, землетрясение началось, - пишут очевидцы в соцсетях.
В зданиях повыбивало стекла. Фото: "Комсомольская правда".
В региональном управлении МЧС по Ленинградской области корреспонденту «КП-Петербург» подтвердили информацию о взрыве.
СКАЗАНО. Пресс-служба МЧС Ленобласти о взрыве на химзаводе в Кингисеппе
- В 11:45 на заводе «Полипласт» произошел взрыв. По предварительной информации пострадали три человека, на месте работают бригады спасателей и медиков.
При ЧП пострадлали три человека. Фото: "Комсомольская правда".
Чуть позднее в администрации Кингисеппского района Ленобласти уточнили, что пострадавших четверо. В настоящий момент все они отправлены в городскую больницу.
Взрыв прогремел на химзаводе в Ленинградской области.
Местные жители пишут, что в первый момент после взрыва у них была паника, ведь по соседству с местом ЧП, в той же промзоне стоит стоит другой завод - по производству аммиака. И если бы рвануло на нем, то последствия для Кингисеппа были бы более плачевными.
CПРАВКА "КП":
Завод «Полипласт» в Кингисеппе занимается производством химических добавок, которые применяются при строительстве, а также других видов химпрепаратов.