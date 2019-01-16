В Петербурге вспомнят жертв холокоста

27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в далеком 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим. К этому событию и приурочен проект «Жёлтые звёзды», который пройдет в Петербурге уже в пятый раз.

В разные годы в этом проекте принимали участие Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Максим Венгеров, Полина Осетинская, Сергей Накаряков, Максим Рысанов, Юлиан Милкис. Память и скорбь о трагедии, которую так важно передать для поколений, выражена в драматической, музыкальной нагрузке а также в световой партитуре концерта, разработанной Глебом Фильштинским и Денисом Колосовым. Художественный руководитель проекта «Желтые звезды» – Валерий Галендеев.

В этом году за дирижерским пультом, как и всегда, будет Владимир Альтшуллер, на сцене - Полина Осетинская (фортепиано), Елена Ревич (скрипка) и Академический симфонический оркестр филармонии. Первой прозвучит Камерная симфония Дмитрия Шостаковича, самое исполняемое из его произведений, посвященное памяти жертв фашизма и войны.

«Эскизы к закату» Леонида Десятникова, оркестровая версия секстета для скрипки, флейты, кларнета, контрабаса и фортепиано. Музыка была написанак фильму Александра Зельдовича «Закат», здесь библейские «Смерть Авессалома» и «Дочери Лота» удивительно сочетаются с «TakeFiveandSeven», «Еврейской ламбадой» и «Смертью в Венеции», танго и клезмер все время где-то рядом. Эта удивительная манера композитора Десятникова быть серьезным и лукавым одновременно, трагическим и мажорным.

Во втором отделении «Прощание» из симфонии «Песнь о земле» Густава Малера, в которой солирует лучшее меццо-сопрано Михайловского театра Олеся Петрова. Проект организован Фондом поддержки музыкального образования и Санкт-Петербургской филармонией и задуман как дань памяти, вне зависимости от национальности и вероисповедания слушателей. Начало концерта в 20.00

На концерте прозвучит Камерная симфония Дмитрия Шостаковича, посвященная памяти жертв фашизма. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Ну а накануне, 4 февраля, состоится петербургская премьера киноальманаха «Свидетели» (он был снят в 2017 году) – первого на постсоветском пространстве полнометражного художественного фильма, посвященного памяти жертв Холокоста. Показ начнется в 19.00, а после него состоится встреча с продюсером фильма - Егором Одинцовым.

Военно-историческая драма рассказывает историю Холокоста глазами невольных немых свидетелей тех событий. Через историю женской обуви, которая начинается в витрине магазина и заканчивается в мемориальном комплексе Освенцима. Через историю щенка немецкой овчарки, ставшего концлагерным зверем-убийцей в процессе дрессуры. Через историю скрипки, которая вместе со своими владельцами проходит через все ужасы войны.

По примерным оценкам только в Освенциме были замучены и сожжены более миллиона евреев. Ныне мы не найдем их могил. Их пепел развеян. У этого народа есть традиция: на могилы ушедших приносить не цветы, а небольшие камешки. А еще говорят, что камни эти – как приглашение для искры души умершего спуститься и побыть на земле с живыми. Миссия проекта «Желтые звезды» - собраться хотя бы раз в год для того, чтобы каждый мог положить свой маленький камешек к подножию их несуществующих могил.

Билеты на кинопоказ можно приобрести на сайте: www.angleterrecinema.ru