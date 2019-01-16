2019-01-16T15:11:59+03:00
Общество

Отец петербуржца, который 9 лет бомжевал в Эквадоре: Мы все это время не знали, жив ли наш сын

По словам родственников, мужчине было стыдно, поэтому он не пытался связаться с родителями
Роман ЛЯЛИН
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Максим Бахарев 9 лет провел на улицах Эквадора Фото: ecuadorwillana.comМаксим Бахарев 9 лет провел на улицах Эквадора Фото: ecuadorwillana.com
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Сотрудники социальной службы «Жители улиц» Эквадора за время своей работы повидали всякое. Но недавно они наткнулись на улице города Кита на очень странного бездомного. Когда работники стали расспрашивать обросшего мужчину, как он стал нищим, тот неожиданно буркнул: «Я из России, не видел свою семью уже 9 лет, не могу вернуться домой и связаться с родным Петербургом». Волонтеры поначалу не поверили рассказу парня, который довольно неплохо изъяснялся по-испански. Но запрос в посольство все равно сделали.

И вскоре им пришел ответ – мужчину зовут Максим Бахарев. И родители почти 10 лет не могли отыскать его. В один момент он попросту исчез. Попытки узнать, где он ни к чему не привели. Как только стало известно, что сын живет на улицах Эквадора, отец с матерью сразу же купили билет Максиму, и вот спустя 9 лет семья воссоединилась.

Таким петербуржца нашли соцслужбы Фото: Социальная служба муниципалитета Кито/ patronato.quito.gob.ec

Таким петербуржца нашли соцслужбы Фото: Социальная служба муниципалитета Кито/ patronato.quito.gob.ec

- Раньше Максим жил в Петербурге, окончил здесь технологический институт, работал и хотел завести семью, - поделился с "КП"-Петербург" Сергей Бахарев. – Но в один момент он решил изменить свою жизнь. У него были свои планы, поэтому он в один момент просто купил билет и улетел. Куда и зачем - не сказал.

Первое время в Эквадоре Максим пытался устроиться на работу и жил на деньги, которые скопил в Петербурге. Но найти хорошее место за границей так и не смог, перебивался небольшой подработкой и в итоге оказался на улице.

Семья прислала соцслужбам Эквадора такое фото из Петербурга Фото: Социальная служба муниципалитета Кито/ patronato.quito.gob.ec

Семья прислала соцслужбам Эквадора такое фото из Петербурга Фото: Социальная служба муниципалитета Кито/ patronato.quito.gob.ec

- Сын потерпел неудачу, поэтому ему пришлось там так существовать, - вздыхает отец Максима. - Связаться с нами он, говорит, не мог. Но скорее всего, не хотел. Ему было стыдно. А мы не пытались с ним связаться, потому что не знали, где он. Мы вообще не знали, жив он или нет. Но все это время надеялись, что у него все хорошо. Обращаться в полицию не стали, просто потому что думали, что он сам с нами свяжется.

Сейчас Максим живет с родителями и ищет себе работу в родном Петербурге.

- Сын нам немного рассказывает о жизни в Эквадоре, - признается Сергей Бахарев. – Говорит, что когда были деньги, было хорошо, когда нет - плохо. Конечно, мы обрадовались его возвращению: 9 лет не общались, ничего не знали о его судьбе, и тут он обнаружился! Но мы его особо не расспрашиваем, нам не хочется это все ворошить. Это обычная история. Приехал человек в другую страну, пришлось там существовать. И спустя время вернулся. Нам не хочется о таком говорить. Стыдно.

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