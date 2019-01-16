Следственный комитет завел дело после взрыва на химзаводе в Кингисеппе
Следственное управление следственного комитета РФ по Ленинградской области завело уголовное дело после утреннего взрыва на химическом заводе «Полипласт» в Кингисеппе, где пострадали четыре человека.
- 16 января 2019 года в ходе технологического процесса произошло возгорание селитры с последующим взрывом, в результате которого разрушено здание, площадью около 600 квадратных метров, - сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.
После взрыва возник пожар, который быстро потушили. Фото: "Комсомольская правда".
По информации Следкома, трое пострадавших при взрыве госпитализированы в кингисеппскую районную больницу, а один человек отпущен домой после осмотра медиками. Дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».
Напомним, что ЧП в промзоне города Кингисепп произошло около 11:40 утра. По сообщению пресс-службы губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, причиной взрыва стали нарушения при строительных работах – искра от болгарки попала на сухую селитру.
Место взрыва в Кингисеппе с квадрокоптера.
Из-за мощной взрывной волны местные жители почувствовали как шатаются стены в многоэтажных домах, а в технологических постройках в радиусе нескольких сот метров вокруг предприятия, повыбивало окна.
Двухэтажное здание площадью 600 квадратных метров полностью уничтожено. Фото: "Комсомольская правда".
Сами рабочие получили в основном порезы от осколков стекла, а также ушибы и ссадины. По предварительной информации, количество пострадавших выросло до пяти человек, но официального подтверждения этому пока нет.
По сообщению областного эконадзора, загрязнения воздуха в месте взрыва не зафиксировано.