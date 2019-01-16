В Петербурге бизнесмен потратил миллионы рублей на дорожные щиты с изображением святых

Фотографии билбордов с изображением святых начали гулять по интернету с середины декабря. С плакатов на автомобилистов и прохожих смотрят Ксения Петербургская, Александр Невский, Серафим, Николай и другие. Под каждым ликом написаны молитвы.

- Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас, - гласит одна из них.

Появление необычных рекламных щитов всполошило горожан. В соцсетях они принялись спорить, нужны ли православные билборды городу. Автором социального проекта выступила частная компания, которая занимается продажей автомобильных деталей и осветительного оборудования. Всего в Петербурге около 60 плакатов. Встретить их можно в разных районах города. Все они, по задумке инициаторов, должны уберечь автомобилистов от ДТП.

Известно, что фирма появилась в Петербурге два года назад. До конца 2018 года ей управлял бизнесмен Валерий Гусев. Как оказалось, для него это не первый подобный проект. В 2016 году он поставил эксперимент в Твери. На улицах региона коммерсант установил походие щиты. То ли у автомобилистов действительно вырос уровень сознательности, то ли помог ремонт дорог, но число ДТП и пострадавших в них действительно снизилось.

Появятся ли подобные щиты в других годах России, остается только гадать. В разговоре с корреспондентом «КП» он сказал, что намерения свои объяснить пока не может.

Этот щит можно встретить на Коломяжском проспекте в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Перезвоните позднее, в пятницу, - пробурчал бизнесмен и бросил трубку.

О том, сколько денег пришлось выложить за подобную акцию, неизвестно. По приблизительным подсчетам «КП», речь идет о нескольких миллионах рублей.

Петербургская епархия подтвердила «Комсомольской правде», что никакого отношения к билбордам не имеет. О том, что теперь дороги под присмотром великомучеников, они узнали постфактум. Впрочем, ничего плохого в этой инициативе РПЦ не видит.

- Сложно сказать, поможет ли это с предотвращением ДТП. Я не думаю, что можно вывести какую-то прямую связь. Но можно перевести это в другую плоскость, - поделилась с «Комсомолкой» пресс-секретарь петербургской епархии Наталья Родоманова. – Человек едет с работы замученный, но поднимает глаза, видит святого, читает короткую молитву к нему. Может быть, благодаря этому его душа найдет более гармоничное состояние. Это возможность хотя бы на мгновение вырваться из потока суеты, забот и настроиться на другую волну.

Действительно ли святые на дорогах способны предотвращать аварии, покажет время. Эксперимент только начался. Итоги будем подводить в конце года.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Данилов Святослав, руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПБ.АВТО»:

- Любая реклама, которая размещается на дороге, влияет на внимание водителей. У нас итак много отвлекающих факторов: мигающие вывески, сотовые телефоны. Поэтому такой способ борьбы с ДТП не самый удачный. Если организаторы акции действительно хотят повысить уровень безопасности на дорогах, они могли бы, например, направить деньги на дополнительное освещение пешеходных переходов или узнать про другие проекты, нуждающиеся в финансировании. В данном случае инструмент был выбран не самый эффективный.