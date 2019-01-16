Сотрудники мужской колонии Новгорода весь вечер принимали роды

Необычная история приключилась в мужской исправительной колонии Новгородской области. Местные сотрудники почувствовали себя в роли акушеров и помогли принять роды у 24-летней девушки, которая находилась на длительном свидании со своим осужденным мужем. Несмотря на такую экстремальную ситуацию, на свет появилась прекрасная маленькая здоровая девочка.

- Около 22:30 вечера 15 января у женщины 1995 года рождения в комнате для длительных свиданий, где она проводила время со своим заключенным супругом, начались схватки. Роды оказались преждевременные, так как девушка находилась на 7-8 месяце беременности, - рассказали в УФСИН Новгородской области.

Инспектор, дежуривший на месте, не растерялся, быстро сообщил об этом оперативному дежурному, они вызвали скорую помощь, а сами побежали на помощь роженице. Разумеется, мужчины, работавшие в тюрьме, совершенно не были готовы к такому повороту событий. Тем не менее, они проявили мужество и стойкость в необычной ситуации, помогая девушке до тех пор пока не прибыли врачи.

Когда медики приехали в колонию, три сотрудника тюрьмы продолжили оказывать помощь при родах в нестандартных условиях. Волей судьбы отцу ребеночка тоже повезло присутствовать при таком важном для него событии. Если бы не преждевременные роды, то мужчина бы еще долгое время не смог бы увидеть свою малышку.

В результате все закончилось благополучно. Сотрудники колонии, врачи и отец радостно выдохнули, когда на свет наконец-то появилась девочка. Вес ребеночка около двух килограмм, а рос – 43 сантиметра. После родом мама и малышка были доставлены в один из родильных домов Великого Новгорода, где за ними продолжили уход и осмотр.

По словам самих сотрудников исправительной колонии, хоть они сами и являются отцами, с такой ситуацией им пришлось столкнуться впервые. Врачи отметили, что мужчины прекрасно правились с ролью акушеров. После трудного ночного дежурства мужчины, разумеется, находятся в небольшом стрессе, но очень рады, что все закончилось благополучно.

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