Рейдерский «МОСТ»

Однако сегодня злоумышленники стали присматриваться к малому и среднему предпринимательству. Но особенно неприятно, когда становятся рейдерами, предают тебя ближайшие коллеги по бизнесу. Об одном таком случае, который произошел в Петербурге, мы и расскажем.

Предприниматель Николай Яковлевич Михель более 15 лет назад основал строительную фирму «МОСТ». Работал он спокойно, стабильно и без происшествий. Но три года назад Николай Яковлевич вынужден был передать управление предприятием другому лицу, а немного позднее – и вовсе продать фирму. Оформлено все было юридически грамотно, был предусмотрен даже залог доли в уставном капитале, а фирма переходила в руки ближайшей коллеге по работе и заму – Наталье Спировой. Однако когда пришло время оплачивать купленные доли или передавать бразды правления «МОСТом» обратно, коллега внезапно передумала и решила оплату не производить и не отдавать предприятие основателю фирмы.

Михель предполагает, что для этого она создала свою контору ООО «СДК», куда переводила активы и самые «интересные» заказы. Она могла это делать со своими подельниками, среди которых, по информации Михеля, был юрист фирмы. Михель не исключает, что события могли развиваться следующим образом: Спирова забрала и вынесла с территории предприятия все подлинники уставных и кадровых документов, приняла решение о назначении нового руководства предприятия – в своем лице. Впоследствии данное решение было признано судом недействительным. Николай Яковлевич рассказывал, что в суде Спирина пыталась доказать, что все обязательства, в том числе финансовые, ею исполнены.

При этом ссылалась только на некие копии расписок, якобы данных Михелем, однако по запросу суда предъявить их в подлиннике для производства экспертизы достоверности документов отказалась. Возможно, никаких расписок Михель на самом деле не писал, ведь финансовые обязательства по договорам Спирова не исполнила. Именно по этой причине суд принял законное решение о возврате долей предприятия бывшему владельцу.

Как уверены адвокаты потерпевшего, за спиной бывших соратников Михеля стоит глава еще одной «дружественной» фирмы – ООО «Флагман» - Тамара Богданова. А ее главная цель – не выполнять взятые на себя обязательства перед «МОСТом», размер которых исчисляется миллионами рублей. Так, по чьему-то мудрому совету, госпожа Спирова в процессе судебного разбирательства о возврате долей фирмы Николаю Михелю попыталась «размыть» капитал общества путем его увеличения и оформления части доли предприятия на своего мужа. Это крайне затруднило бы возврат долей в собственность Михеля. К счастью, ее расчет не удался, а изменения в налоговой не были зарегистрированы, поскольку судом был наложен запрет на сделки с уставным капиталом «МОСТа».

Сегодня Михель борется за свое детище во всех судебных инстанциях и требует возбудить уголовное дело против своих обидчиков. Но процесс, по его мнению, затягивается. Николай Яковлевич обращает внимание на то, что противоборствующая сторона путается в показаниях, приносит в суд несуществующие документы, подает иски со встречными требованиями.

- Уверен, в суде мы добьемся правды, а обидчики понесут заслуженное наказание, - оптимистично говорит Николай Михель. - Сегодня вместе с общественной организацией «Дозор» мы обратились не только в правоохранительные и судебные органы, но и к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Петербурге Александру Абросимову. Он должен не только разобраться в нашей ситуации, но и помочь другим владельцам бизнеса обезопасить себя на будущее. Советую всем предпринимателям быть внимательнее, чтобы не попасть в такую же трудную ситуацию.

Подготовил Владислав Иванов