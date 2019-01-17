Для жителей Петербурга к Крещению 2019 подготовят 25 купелей

Надвигается один из главных православных праздников - Крещение Господне. Ежегодно он отмечается 19 января. День связан с важным евангельским событием - крещением в реке Иордан Иоанном Предтечей Иисуса Христа. Огромное количество людей верят, что можно смыть с себя грехи, искупавшись в воде 19 января. На первый взгляд кажется, что ритуал этот донельзя прост: достаточно перекреститься и окунуться в прорубь. Однако и в нем есть подводные камни. «Комсомольская правда» отвечает на самые важные вопросы, связанные с главной крещенской традицией.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК НА САЙТЕ

В прошлом году в купаниях участвовали около 67 тысяч человек. Не исключено, что в этом году желающих будет еще больше. Не первую неделю Петербург и Ленинградская область готовится к этому событию. Для верующих в Ленинградской области оборудуют порядка пятидесяти купелей, в Северной столице – 25. Впрочем, их число может измениться в последний момент.

- Купели проверяются на протяжении всего времени их действия. Мы замеряем толщину льда и удаленность от берега – максимальное расстояние, на котором можно оборудовать иордань, - сообщил начальник петербургского Главка МЧС России Алексей Аникин. - Если во время последней проверки, 18 января, мы понимаем, что место небезопасно для проведения Крещенских купаний, то мы совместно с сотрудниками полиции запрещаем его использовать. Ознакомиться с окончательным списком иорданей можно накануне праздника на нашем официальном сайте.

Около каждой иордани будут дежурить спасатели, сотрудники инспекции по маломерным судам и водолазы. Все они прошли инструктаж и обладают необходимой техникой. Традиционно самая крупная иордань разместится у стен Петропавловской крепости. Из года в год сюда приходят тысячи петербуржцев и гостей города, ведь здесь созданы все условия для комфортного купания: теплые раздевалки, деревянные дорожки и горячий чай, который продают неподалеку. 19 января совершить омовение в этой иордани можно с 10 утра до полуночи, в час дня ее освятит митрополит Варсонофий.

«ДЕТЯМ НЕЛЬЗЯ»

Медики предупреждают: перед тем, как погрузиться в прорубь, подумайте о своем организме. Не будет ли эта забава для него опасной. Не исключено, что духом вы можете быть гораздо сильнее, чем телом.

- Это большой стресс. Он может привести к спазму сосудов, - поделилась в эфире радио «КП-Петербург» доцент кафедры университета имени Мечникова Ирина Юбрина. - Детям категорически нельзя погружаться. У них тонкая прослойка между внутренними органами и кожей, поэтому для ребятишек переохлаждение еще более опасно. Ничего общего между этим занятием и укреплением иммунитета нет.

Священнослужители к купанию также относятся настороженно. Они говорят, что никакой необходимости окунаться на морозе в воду нет.

- Это народное хулиганство. Купание в проруби не отчищает от грехов. Для оставления грехов мы крестимся один раз в жизни, - поделился с радио «КП-Петербург» диакон Андрей Кураев. - Бултыхание на морозе ничего не дает с точки зрения грехов. Если вам не хочется купаться, а вы себя понуждаете ради этого – не нужно. Если же этот поступок мотивирован верой, то Господь его примет. Церковь вас к этому не обязывает, но если вы так хотите показать свою веру – почему нет.

О ПОГОДЕ

О прогнозе погоды на Крещение рассказал главный синоптик города Александр Колесов. Крещенских морозов под 20 градусов в этот раз ждать не приходится. Температура воздуха днем составит около минус пяти градусов, а ночью понизится до десяти. Метеоролог также уточнил, что 18 и 19 числа Северная столица окажется в тылу циклона. Ветер стихнет, но город засыпет снегом.

С КАКИМИ БОЛЕЗНЯМИ В ПРОРУБЬ НЕЛЬЗЯ

Категорически запрещено при наличии следующих проблем со здоровьем:

- воспалительные заболевания носоглотки, отиты;

- сердечно-сосудистые заболевания;

- эпилепсия, перенесенные травмы черепа; склероз сосудов головного мозга;

- невриты, полиневриты;

- сахарный диабет, тиреотоксикоз;

- глаукома, конъюнктивит;

- туберкулез легких, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема;

- нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы;

- язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит;

- венерические заболевания.

ПРАВИЛА ПОГРУЖЕНИЯ

Окунаться следует под присмотром спасателей в специально оборудованных прорубях у берега;

Перед купанием нужно разогреть тело, сделать разминку, пробежаться;

Взять с собой нескользкую обувь – тапочки или шерстяные ночки, которые легко будет снять в нужный момент;

Нельзя погружаться голодным, а также принимать перед омовением алкоголь;

Запрещено погружаться головой вперед, лучше окунаться по шею. Это поможет избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

Не проводить в проруби больше 1 минуты, иначе можно получить переохлаждение;

Не хвататься за голые поручни. При выходе на сушу использовать сухое полотенце;

По окончании ритуала растереть тело полотенцем и надеть сухую теплую одежду.

КОНКРЕТНО

Где можно купаться?

1. Петропавловская крепость (Заячий остров)

Когда можно купаться: с 10.00 до 24.00 19 января.

2. проспект Обуховской Обороны, 24 (напротив храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»)

Когда можно купаться: с 12.00 18 января до 5.00 19 января и с 12.00 до 24.00 19 января.

3. Рыбацкий проспект, 10 А (яхт-клуб «Восточный)

Когда можно купаться: с 20.30 18 января до 3.00 19 января и с 11.30 до 20.00 19 января.

4. проспект Санкт-Петербургский, в Новом Петергофе.

Когда можно купаться: 18 и 19 января, 18 января с 21:00 до 3:00, а 19 января с 12:00 до 21:00.

5. Васильевский остров, набережная Лейтенанта Шмидта (недалеко от храма Успения Богородицы)

Когда можно купаться: с 11.00 18 января до 5.00 19 января и с 10.00 до 24.00 19 января.

6. Большая Озерная улица, 84 (Среднее Суздальское озеро)

Когда можно купаться: с 15.00 18 января до 22.00 19 января.