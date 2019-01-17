2019-01-17T13:21:36+03:00
Общество

В правительстве Петербурга могут смениться четыре вице-губернатора

Двое – Говорунов и Серов уже написали заявления об отставке
Петр КИБЕР
Поделиться:
Из Смольного уходит Александр Говорунов и еще три вице-губернатора.Из Смольного уходит Александр Говорунов и еще три вице-губернатора.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Сегодняшние перестановки в Смольном могут быть лишь верхушкой айсберга. После смен сразу десяти глав комитетов – четверых два дня назад, а шестерых сегодня – в правительстве Северной столицы могут уволить сразу четверых вице-губернаторов.

- Заявления об уходе уже написали Александр Говорунов и Константин Серов, - сообщил «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» источник из администрации города.

Пока официального подтверждения информации нет, но практически со стопроцентной уверенностью можно говорить, что об уходе объявят завтра, 20 января.

Александр Говорунов в Смольном курировал работу комитета по информатизации и связи, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, а также комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Константин Серов отвечал за взаимодействие исполнительных органов власти Петербурга с федеральными органами, а также контролировал работу администраций районов Северной столицы и комитета по молодежной политике.

Теперь выполнять обязанности обоих чиновников будет Любовь Совершаева, которая станет вице-губернатором и останется главой аппарата губернатора Петербурга.

Про Совершаеву известно, что ранее она работала вместе с Александром Бегловым в полпредстве президента РФ по Северо-Западу и перешла месте с ним в администрацию Петербурга.

Кроме этого высока вероятность увольнения со своих должностей Владимира Кириллова и Михаила Кучерявого. Об уходе этих двух вице-губернаторов также говорят с полной уверенностью.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 3
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео]
Новости 24
Беглов и Макаров поздравили горожан с Днем прорыва блокады
В центре Петербурга ограничат движения в связи с репетициями парада к 75-летию снятия блокады
Два человека, пострадавшие во время взрыва на заводе в Кингисеппе, отпущены домой
На Сызранской улице прорвало трубу с холодной водой, а на Белградской – с горячей
Снежный апокалипсис в Петербурге 17 января: Самая большая пробка растянулась на 11 км
Трехлетняя девочка обварилась кипятком из опрокинутого чайника
Из-за снега Петербург встал в 7-балльных пробках
На Крестовском острове ночью сгорел банкетный зал
Дорожные службы готовятся к сильному снегопаду в Петербурге
Пьяный пассажир разбил стекло в маршрутке бутылкой шампанского
Прогноз погоды на 17 января: в четверг Петербург завалит снегом
Двуглавый орел вернулся на ограду Александровской колонны на Дворцовой площади
«ВКонтакте» заблокирует страницы, торгующие подделками Louis Vuitton
Петербуржцу отменили наказание за видео «Поп поет Мурку»
Жители и защитники блокадного Ленинграда получат более 1,7 миллиарда рублей
В Петербурге воссоздали квартиру блокадного города
В Петербурге двое с лопатами воруют снег
На КАД и ЗСД установят камеры, фиксирующие среднюю скорость водителя
Петербургские руферы проникли на крышу Финляндского вокзала
Метель и сильный ветер ожидаются в Петербурге в ближайшие сутки
Число пострадавших при взрыве на заводе в Кингисеппе увеличилось до пяти человек
«Снежные» пункты Петербурга приняли миллионный кубометр снега
Петербургскую художницу обвинили в растлении малолетних
ЗакС Петербурга предложил ввести обязательную установку газоанализаторов в квартирах
Где можно окунуться в купель на Крещение в Ленобласти в 2019 году