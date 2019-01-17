В правительстве Петербурга могут смениться четыре вице-губернатора

Сегодняшние перестановки в Смольном могут быть лишь верхушкой айсберга. После смен сразу десяти глав комитетов – четверых два дня назад, а шестерых сегодня – в правительстве Северной столицы могут уволить сразу четверых вице-губернаторов.

- Заявления об уходе уже написали Александр Говорунов и Константин Серов, - сообщил «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» источник из администрации города.

Пока официального подтверждения информации нет, но практически со стопроцентной уверенностью можно говорить, что об уходе объявят завтра, 20 января.

Александр Говорунов в Смольном курировал работу комитета по информатизации и связи, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, а также комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Константин Серов отвечал за взаимодействие исполнительных органов власти Петербурга с федеральными органами, а также контролировал работу администраций районов Северной столицы и комитета по молодежной политике.

Теперь выполнять обязанности обоих чиновников будет Любовь Совершаева, которая станет вице-губернатором и останется главой аппарата губернатора Петербурга.

Про Совершаеву известно, что ранее она работала вместе с Александром Бегловым в полпредстве президента РФ по Северо-Западу и перешла месте с ним в администрацию Петербурга.

Кроме этого высока вероятность увольнения со своих должностей Владимира Кириллова и Михаила Кучерявого. Об уходе этих двух вице-губернаторов также говорят с полной уверенностью.