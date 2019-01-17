Маятник трафика: поздравления уходят в мессенджеры

Для поздравлений с Новым годом и Рождеством абоненты «МегаФона» на Северо-Западе отдавали предпочтение мессенджерам. Классические голосовые вызовы и SMS-сообщения для поздравления близких и друзей становятся все менее популярными.

Популярность OTT-сервисов в новогоднюю ночь 2018-2019 побила прошлогодние рекорды: объемы трафика на мессенджеры вырос в 2,3 раза по сравнению с новогодней ночью 2017-2018 и в 1,5 раза по сравнению со средним потреблением трафика в обычный день. Это объясняется тем, что за прошедший год активность пользователей в мессенджерах выросла и рекорды предыдущей новогодней ночи уже побиты даже в будни.

Самым популярным мессенджером у абонентов «МегаФона» на Северо-Западе стал WhatsApp. Топ-3 сервисов для совершения звонков включает Viber, Facebook Messenger и WhatsАpp.

SMS-сообщений в новогоднюю ночь было отправлено на 25 % меньше, чем годом ранее, однако по сравнению с обычным днем количество отправленных сообщений выросло в два раза.

Голосовые вызовы для поздравления близких становятся менее востребованными. В новогоднюю ночь с 6 вечера до 6 утра абоненты «МегаФона» на Северо-Западе проговорили почти 70 млн. минут. Это на 80% больше, чем в обычный день, но все же меньше, чем в предыдущую новогоднюю ночь. В рождественскую ночь с 10 вечера до 3 часов дня голосовой трафик составил 60 млн. минут.

За год заметно выросло и потребление интернет-трафика. В новогоднюю ночь с 6 вечера до 6 утра абоненты прокачали на 35% больше, чем в прошлогоднюю праздничную ночь. В Рождество (с 10 вечера до 3 часов дня) абоненты прокачали более 1 млн ГБ интернет-трафика – это на 42,1% больше, чем годом ранее.

- В новогоднюю ночь и в Рождество нагрузка на сеть была большой. Несмотря на это наша инфраструктура работала без сбоев – этого удалось добиться благодаря серьезной работе над развитием сети и улучшением качества связи во всех регионах присутствия на Северо-Западе. Результативность нашей работы и надежность сети подтверждены не только абонентским опытом, но и оценками независимых экспертов, среди которых известный сервис тестирования скорости интернет-соединения Ookla, – комментирует технический директор Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» Андрей Звонаренко.