Грязная месть: Коммунальщики забаррикадировали автомобиль, припаркованный на площадке для мусора в Петербурге

Правила парковки существуют для всех без исключения. Но многие их все же нарушают, за что их и постигает «кара небесная». В Выборгском районе Петербурга местный автолюбитель, по всей видимости, не найдя свободного места во дворе дома на улице Жени Егоровой, решил воспользоваться площадкой для мусора. Но коммунальщики не оценили его выбор, за что и решили наказать.

- Водитель оставил машину на огороженной площадке для мусора около дома 12, корпус 1 по улице Жени Егорова, за что и поплатился. Видимо, коммунальщики решили ему отомстить. Мусоровоз поставил баки так, что несчастному автолюбителю пришлось выбираться долго и со сложностями, - рассказали очевидцы с места событий.

Скорее всего, дело происходило рано утром, когда автомобилисту надо было выезжать на работу. Мужчина сел за руль автомобиля, но понял, что его выезду мешают мусорные баки. Оказавшись в «мусорной ловушке», водитель вышел из машины, оглянулся, оценив обстановку, и понял, что без труда ему не справиться.

Сев снова за руль, водитель попытался протиснуться между железным мусорным баком, который встал «стеной», и мусорками поменьше. Осознав, что проход не достаточно широкий для машины, мужчине пришлось выйти начать расчищать себе дорогу. Он стал перетаскивать пластмассовые мусорные баки в сторону. В итоге, спустя несколько минут, автомобиль все же смог выбраться из ловушки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/686775" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге водитель припарковался на площадке для мусора , видимо, коммунальщики решили ему отомстить..

Вот такой урок тем, кто паркуется где попало. Такие же приключения ожидали и другого водителя. На видео видно, что коммунальщики устроили баррикаду и другой машине. Вероятнее всего, этому автомобилю было выбираться уже сложнее.