2019-01-17T14:52:29+03:00
Происшествия

С банковских карт детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой украли почти 300 тысяч рублей

Деньги, по словам потерпевшей, пропали одновременно с трех счетов
Петр КИБЕР
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У Светланы Агапитовой с банковских карт украли почти 300 тысяч рублей.У Светланы Агапитовой с банковских карт украли почти 300 тысяч рублей.Фото: "КП" Архив
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Воруют! Нет такого способа, который уберег бы от злоумышленников, решивших завладеть чужими ценностями. Ни бетонные стены, ни крепкие сейфы, ни безналичный расчет не являются гарантией сохранности денег. Так, в неприятную историю попала петербургский детский омбудсмен Светлана Агапитова, у которой с банковских карт пропала достаточно крупная сумма.

- В полицию обратилась потерпевшая, которая заявила, что в период с 18 декабря 2018 года по 15 января 2019 года с трех ее рублевых счетов была списана сумма в 297 тысяч, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Когда именно пропали деньги, Агапитова рассказать не смогла, так как не очень часто проверяла баланс своих карт. Кто и как смог увести почти триста тысяч рублей со счетов уполномоченной по правам ребенка - теперь выясняют петербургские полицейские. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

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