С банковских карт детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой украли почти 300 тысяч рублей
Воруют! Нет такого способа, который уберег бы от злоумышленников, решивших завладеть чужими ценностями. Ни бетонные стены, ни крепкие сейфы, ни безналичный расчет не являются гарантией сохранности денег. Так, в неприятную историю попала петербургский детский омбудсмен Светлана Агапитова, у которой с банковских карт пропала достаточно крупная сумма.
- В полицию обратилась потерпевшая, которая заявила, что в период с 18 декабря 2018 года по 15 января 2019 года с трех ее рублевых счетов была списана сумма в 297 тысяч, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Когда именно пропали деньги, Агапитова рассказать не смогла, так как не очень часто проверяла баланс своих карт. Кто и как смог увести почти триста тысяч рублей со счетов уполномоченной по правам ребенка - теперь выясняют петербургские полицейские. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».