Грузовой порт и паромный комплекс в Ленобласти отдают американским офшорам?

АО «МТП Усть-Луга» внезапно, в одностороннем порядке расторгло с ФГУП «Росморпорт» договор о взаимодействии, объявило о прекращении операторской деятельности на МПК «Юг-2», а кроме того уведомило госпредприятие, что все обязательства по грузовым операциям и обслуживанию судов на Автомобильно-железнодорожном паромном комплексе (АЖПК) в Усть-Луге будут исполнены неизвестными лицами и организациями.

Генеральный директор АО «МТП Усть-Луга» Евгений Савкин направил в ФГУП «Росморпорт» письмо, в котором сообщил, что с 1 декабря 2018 года его компания утратила возможность осуществления деятельности в качестве оператора морского терминала МПК «Юг-2» в порту Усть-Луга. Как пишут СМИ, связано это «с прекращением права пользования причалами и другими объектами портовой инфраструктуры, находящимися на терминале, по независящим от АО «МТП Усть-Луга» обстоятельствам».

Отметим, что АЖПК в Усть-Луге является единственным в России транспортным объектом, позволяющим осуществлять доставку грузов, в том числе и специального назначения, в Калининградскую область и обратно без пересечения границ других государств. Комплекс является стратегическим режимным объектом и пограничной зоной. АЖПК оснащен железнодорожным парком из 16 путей протяженностью более 8 км, что позволяет разместить порядка двухсот грузовых вагонов. Площадь комплекса составляет 23,65 га. Специальные паромы способны перевозить железнодорожные вагоны, колесную и гусеничную технику высотой до 4,7 м и весом до 94 тонн. Имеется возможность загрузки в паромы 110 автопоездов, или 370 легковых автомобилей. Территория является собственностью государства в лице ФГУП «Росморпорт». АО «МТП Усть-Луга» выступает арендатором паромных причалов №24, 25.

Генеральный директор АО «МТП Усть-Луга» Евгений Савкин решил, что на стратегическом объекте федерального значения могут работать любые люди и организации, которые ему приглянутся.

- Советоваться с акционерами компании насчет таких перемен Савкин, конечно же, не стал. Мнение правоохранителей и госорганов топ-менеджер также предпочел игнорировать. При этом в конце 2018 года из АО «МТП Усть-Луга» были уволены все работники. После этого глава компании добровольно попросил отозвать у МТП «Усть-Луга» лицензии, - пишет издание «Федпресс».

Вполне возможно, что внезапный демарш Евгения Савкина будет более понятен, если оценивать его, в частности, в контексте неоднозначной истории с банкротством и аукционом вокруг имущества ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (ТЛК), владеющего комплексом «Юг-2» в порту Усть-Луга, которая развернулась в Санкт-Петербурге осенью минувшего года.

Этот терминал, права на аренду земли у Росморречфлота, комитета по управлению имуществом Кингисеппского района Ленобласти, а также комитета по природным ресурсам Ленобласти, пытаются реализовать на торгах с начала 2018 года. Сам же ТЛК, в 2017-ом был признан банкротом и принадлежал до недавнего времени, как писали СМИ, Валерию Израйлиту. А в ноябре прошлого года«Деловой Петербург» сообщил, что 76,55% акций компании "Транспортно-логистический комплекс" (ТЛК) приобрела ГК «Новотранс».

Евгения Савкина в бизнес-сообществе считают человеком из окружения Ильи Трабера. И односторонние действия главы АО «МТП Усть-Луга» гармонично ложатся в картину стремлений бизнесмена Ильи Трабера к консолидации портовых активов Ленобласти.

Так, в середине декабря различные СМИ сообщили, что известный петербургский предприниматель Илья Трабер стал основным совладельцем ООО «Новые коммунальные технологии» (НКТ) — залогового кредитора ТЛК.

- У ИльиТрабера теперь 45% акций НКТ, которые он приобрел у кипрского офшора «Доломана Холдинг Лимитед». Остальные акции у Ольги Брагиной (25%) и Артема Бегуна, Владимира Даниленко, Сергея Пупко и РамисаДебердеева – у них по 7,5%. Но доли всех владельцев НКТ находятся в залоге у офшорной компании «МэйплВудленд Лимитед», зарегистрированной на Маршалловых островах, ассоциированных с США. Более того, компания НКТ, по данным системы «Спарк», была зарегистрирована лишь в июле 2017 г. с уставным капиталом 100 тыс. рублей. В штате – всего один сотрудник, - сообщает издание «Утро.ру».

Также в октябре бизнесмен стал официальным собственником ООО «Приморский УПК», которое намерено создать терминал по перевалке контейнеров и зерна под портом Приморск. Здесь он тоже сменил в акционерах «Доломана холдинг лимитед». То, что основным владельцем НКТ и других активов стал российский «бизнесмен», а не кипрская контора, не повлекло за собой никаких изменений.

- Судя по всему, бизнесмен Трабер не спешит переводить все под российскую юрисдикцию, а надзорные органы, кажется, не замечают, что один из крупнейших портовых активов страны уводят у них из-под носа, - сообщалось ранее.

При этом напомним, что судьба имущества ТЛК пока не решена. Потенциальные участники аукциона так и не смогли получить доступ к документам, которые бы раскрывали обременения ТЛК.

По данным «Независимой газеты» конкурсный управляющий компании ТЛК Андрей Мариничев заключил с ООО «Новые коммунальные технологии (НКТ).

- То, что выставленное на торги имущество ТЛК находится в долгосрочной субаренде у НКТ, с самого начала вызывало удивление. В январе 2018 года НКТ перекупило 5,2 млрд рублей долга банкротящегося ТЛК перед Сбербанком, – пишет издание.

Тогда НКТ и получил статус залогового кредитора и потребовал дополнительные проценты за пользование заёмными средствами, с неустойкой, из-за чего долги ТЛК выросли в 2 раза, а сумма кредитов поднялась до 10 млрд руб.

До сих пор нет никакой информации по субаренде земельных участков, условиях, суммах и т.д. Никому не известны подробности этих соглашений. Потенциальные покупатели неоднократно подавали жалобы в УФАС, в которых заявляли о грубых нарушениях организаторами торгов обязательных процедур. Продажа имущества ТЛК идет с весны 2018-го, но раз за разом торги отменялись – якобы не было желающих купить активы. Согласно жалобам в УФАС, произошло это из-за того, что организатор торгов по продаже имущества в Усть-Луге ООО «Спутник» не предоставил потенциальным участникам необходимые данные и документы. От потенциальных участников торгов в петербургское УФАС снова поступили жалобы, которые забрал на рассмотрение центральный аппарат ФАС России, признавший жалобы необоснованными. Несостоявшиеся участники торгов и акционеры ТЛК обжалуют это решение.

Таким образом, можно предположить, что действия Андрея Мариничева, который не может не учитывать интересы НКТ, и односторонние решения Евгения Савкина связаны. Кстати, является ли Савкин до сих пор генеральным директором АО «МТП Усть-Луга» или нет, никому не известно. Телефоны компании молчат.

Куда в такой ситуации обращен взор правоохранительных и надзорных госорганов, непонятно. Терминал федерального значения под Петербургом и единственный прямой и независимый путь в российский эксклав плавно уводят в звездно-полосатые офшоры, а никому и дела нет. Очевидно, что заинтересованным организациям и ведомствам необходимо обратить пристальное внимание на происходящее в порту Усть-Луга, разобраться в ситуации и принять необходимые решения.