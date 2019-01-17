Число погибших во время пожара в типографии в Петербурге увеличилось до трех человек

Стало известно, что пожар в здании типографии на Ленинском проспекте, 139 в Петербурге 17 января унес жизни троих человек. О первом погибшем спасатели сообщили сразу же, как прибыли на место трагедии. Троих пострадавших с Ленинского проспекта повезли на скорой в больницы. Об этом рассказал журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, который сейчас находится на месте и лично руководит работами по ликвидации последствий пожара.

Три человека погибли во время пожара на типографии в Петербурге.

- Обрушились потолки в двух помещениях - это были склады, которые сдавали в аренду под хранение кассовых аппаратов, - пояснил журналистам Беглов. - пояснил Беглов.

Беглов находится на месте ЧП в газетной типографии ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН

После того, как пожар был локализован, спасатели начали работу по разбору завалов, откуда уже были вытащены два тела погибших. Еще один находился под обломками обрушившегося здания. На данный момент погибших не могут опознать, так как их тела сильно обгорели. Как отмечают в МЧС, взрывчатых веществ обнаружено не было, поэтому что стало причиной возгорания, пока не известно.

СКАЗАНО. Пресс-секретарь петербургского управления МЧС Анна Изам - о пожаре в типографском комплексе 00:00 00:00

- В 17:19 огонь удалось локализовать. В результате происшествия 3 человека погибли, трое пострадали. Все они были отправлены в лечебное учреждение города. К локализации пожара были привлечены 175 человек личного состава и 41 единица техники. В том числе от МСЧ 21 единица техники и 91 спасатель. На месте также работают специалисты передвижной химикорадиометрической лаборатории, которые осуществляют замер воздуха на содержание в нем вредных веществ, - рассказали "КП" в пресс-службе МЧС Петербурга.

Известно, что в двух помещениях обрушились потолки. На тот момент в одном из них находились три человека, во втором - около десяти. По словам генерала МЧС Алексея Аникина, сейчас опрашивают свидетелей пожара, которые на момент возгорания находились внутри, для того, чтобы понять, что же произошло.

Газетная типография на Ленинском проспекте в Петербурге после пожара 17 января.

Как газетный комплекс здание на Ленинском проспекте уже не эксплуатируется. В ноябре 2018 года там проводилась проверка госпожарнадзора. Помещения арендуют Юниселф ЦТО, они занимаются продажей и ремонтом кассового оборудования.

СКАЗАНО. Пресс-секретарь петербургского управления МЧС Анна Изам - о пожаре в типографском комплексе 00:00 00:00

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после ЧП в газетной типографии. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия, проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Напомним, что пожар на Ленинском проспекте в доме 139 в Киривском районе Петербурга начался около четырех часов дня 17 января.