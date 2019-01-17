Во время пожара в типографии в Петербурге обрушились стены: один человек погиб

Пожар вспыхнул в здании газетной типографии на Ленинском проспекте, 139 в Кировском районе Петербурга 17 января. Сообщение о возгорании поступило на телефон спасателей в 15:54. Изначально огонь охватил второй этаж четырехэтажного здания, сейчас он распространяется дальше. Несколько людей, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна. По предварительным данным, один погиб.

Пресс-служба МЧС о пожаре в типографии в Петербурге: Погиб один человек, трое госпитализированы 00:00 00:00

- 17 января 2019 года в 15:54 поступило сообщение о пожаре в здании типографии. В 16:03 на место вызова на Ленинский проспект, дом 139 прибыла первая спасательная бригада. На тот момент огонь уже вырывался из окон второго этажа четырехэтажного здания. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Произошло обрушение перекрытий между вторым и третьим этажами. Возгоранию присвоен второй уровень сложности. К сожалению, в результате происшествия один человек погиб, трое получили травмы. Все они были доставлены в больницу, - сообщили "КП" - Петербург" в пресс-службе МЧС Петербурга.

Пожар в здании комплекса газетной типографии в Санкт-Петербурге.

На месте пожара в типографском комплексе работают 23 единицы техники и 105 спасателей. Сам газетный комплекс был закрыт еще в сентябре 2018 года.

Сообщается об одном погибшем во время пожара в здании комплекса газетной типографии на Ленинском проспекте.Фото: СОЦСЕТИ

Оборудование, находившееся в здании, якобы начали резать не металлоломом, а газом. Именно он взорвался, возможно не один.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/686836" frameborder="0"></iframe> Пожар в типографии на Ленинском проспекте.

Спасатели эвакуировали из здания типографии около 30 человек. На место пожара приехал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, который лично руководит работами по ликвидации его последствий.