2019-01-17T20:34:04+03:00
Общество

Снежный апокалипсис в Петербурге: за полдня из города вывезли 6500 КамАЗов снега

Но главная задача сейчас расчистить дороги и тротуары
Алена ЧИЧИГИНА
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За полдня из города вывезли 100 000 кубометров снега, а это примерно 6500 КамАЗов.За полдня из города вывезли 100 000 кубометров снега, а это примерно 6500 КамАЗов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Все валит и валит! Казалось, что снег на улицах Петербурга никогда не прекратится. Уже к обеду слой осадков достигал 15 см. Но выяснилось, что для Северной столицы это не рекорд. Бывало и побольше. Но если учесть, что снег идет уже несколько дней подряд, невольно воскликнешь: «Никогда такого не было!». За полдня из города вывезли 100 000 кубометров снега, а это примерно 6500 КамАЗов.

От снега спасались, как могли. Фото: Олег ЗОЛОТО

От снега спасались, как могли.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Но первая задача не вывезти снег, а расчистить улицы и тротуары, - сказала начальник отдела комплексного благоустройства Комитета по благоустройству Елена Мизгулина. - Не дожидаясь окончания снегопада, дорожная техника вышла на уборку улиц. К очистке города от снега подключили более тысячи дворников. Работает 1150 единиц техники.

Кому-то снег в радость. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кому-то снег в радость.Фото: Олег ЗОЛОТО

Непросто пришлось автомобилистам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Непросто пришлось автомобилистам.Фото: Олег ЗОЛОТО

И даже этими силами не справляются. Привлекли уже не только тракторы и грузовики, на дорогу вышли УАЗ «Патриоты» с прикрученными спереди ковшами. Как оказалось, очень даже удобно, они в разы маневреннее, чем огромные КамАЗы, да и менять оборудование на них легче - 2 минуты и готово.

Коммунальщики в Петербурге работают в круглосуточном режиме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коммунальщики в Петербурге работают в круглосуточном режиме.Фото: Олег ЗОЛОТО

А теперь к цифрам. С начала января выпало около 60 сантиметров снега. Вывезли более 1 млн кубометров снега. А ведь месяц еще не закончился! Но, как утешают синоптики, больше таких обильных осадков не будет, впереди солнечная и морозная погода.

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