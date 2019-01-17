Петербуржцы в шоке от январских счетов за услуги ЖКХ

В новый год мы вошли с новыми тарифами на услуги ЖКХ. Об этом предупреждали заранее. Цифры в платежках должны были увеличиться из-за повышения НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20%. Обещали, что сумма в квитанциях вырастет на 1,7% – на 43 рубля 54 копейки. По самым усредненным нормам (исходя из показателя в 24 квадратных метра жилья на человека) платеж в месяц для петербуржца составил бы около 2631 рубля.

Однако первые полученные в этом году «розовые бумажки» омрачили настроение жителей Северной столицы гораздо больше, чем они на то рассчитывали. Петербуржцы жалуются в соцсетях на очень большие счета. У кого-то «сюрпризы» в тысячу рублей, у кого-то в две. А кто-то рассказывает о совершенно нереальных суммах – в 5 или 8 тысяч только за отопление. А ведь не было еще лютых морозов! «Может, ошибка?» – первая мысль горожан.

Но в Жилищном комитете проанализировали ситуацию и рассказали, что средний счет действительно повысился и составил около 4 тысяч 900 рублей. Плата за услуги ЖКХ выросла на 16%. Как оказалось, виновато в этом не только повышение НДС. Отразилась на цене за отопление погода – разница температур в ноябре и декабре.

– Самая весомая услуга – отопление. Ее стоимость рассчитывают по общедомовым приборам учета. Соответственно, в счета января управляющие организации ввели показания, снятые в конце декабря, – рассказал заведующий отделом развития ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» Александр Лактионов. – В предыдущем счете, который люди получали в декабре, была оплата отопления за ноябрь. Заметим, тот месяц был достаточно теплым, среднемесячная температура +3,5 градуса. А в декабре похолодало. Получилось, что перепад составил 7,3 градуса.

Простая арифметика – и вот они огромные цифры. Однако такую формулу можно применить, если в доме есть прибор. Если таких счетчиков нет, то рассчитывают по установленному в регионе нормативу на текущий месяц. А он может отличаться от того, что вы фактически используете.

Но это еще не все. Летом горожан, как и жителей всей страны, ждет еще одно повышение тарифов. С 1 июля коммуналка должна увеличиться еще на 103 рубля 93 копейки (на 4,3%). Правда, ситуацию может смягчить то, что платить за одну из самых дорогих услуг не придется: батареи к этому времени уже остынут.

НА ЗАМЕТКУ

В Жилищном комитете отметили, что вопрос начисления платы за жилищно-коммунальные услуги находится на постоянном контроле администраций районов города.

За разъяснением по поводу суммы в квитанции можно обратиться в бухгалтерию управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, обслуживающих ваш многоквартирный жилой дом.

Консультацию также можно получить на «горячей линии» Жилищного комитета по телефонам: 8 (812) 576-65-11, 8 (812) 576-66-11.