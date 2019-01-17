СКА - «Динамо» М. Обзор, голы, статистика матча 17 января 2019 года

Главным событием этого матча было возвращение в Петербург Вадима Шипачева. Русский Кросби на протяжении пяти сезонов был лидером атаки армейского клуба. Его звенья - сперва с Дадоновым и Панариным, а затем с Никитой Гусевым — наводили ужас на всю лигу.

Но прошлый сезон у Шипы вышел скомканным — попытку отъезда в НХЛ в СКА сочли предательством, и вернувшись из Лас-Вегаса, он уже не пользовался былым доверием руководства, хотя и стал олимпийским чемпионов Пхенчхана. Былого лидера посчитали «сбитым летчиком» и в межсезонье один из самых ярких плеймейкеров КХЛ перешел в московское «Динамо».

Там он воссоединился со своим бывшим партером по «Северстали» Дмитрием Кагарлицким. И эта парочка буквально терроризирует всех противников.

За 55 матчей нынешнего чемпионата они набрали на двоих 107 очков (!!!). И, безусловно, стали главным козырем бело-голубых.

Второй, почти равный по значимости, главный тренер Владимир Крикунов. Главный патриарх отечественного тренерского корпуса возглавил команду уже по ходу сезона и быстро поправил дела. «Динамо» в последние два месяца проигрывает только по праздникам и, если бы не спад на старте, могли бы уже входить в четверку сильнейших на «Западе».

Кстати, приезд динамовцев — одного из самых принципиальных конкурентов СКА за всю историю — собрал почти аншлаг. С учетом того, что весь город оказался пленником снежной бури — 12 с лишним тысяч смельчаков, добравшихся до Ледового — вызывают уважение.

Хозяева, потерпевшие в прошлом матче неожиданное поражение от аутсайдера «Нефтехимика» и прервавшие свою восьмиматчевую победную серию, начали встречу активнее. Но острее были гости, раз за разом, заставляя Игоря Шестеркина демонстрировать все свое мастерство, которое превосходило технику москвичей.

Ну, и удача, была на стороне представителей Северной столицы. На 16-й минуте шайба после броска Динара Хафизуллина влетала в ворота голкипера гостей Ивана Бочарова от ноги своего игрока — 1:0.

Удаляться с «Динамо» смерти подобно, расплата наступает очень быстро. Супердуэту Шипачев — Кагарлицкий хватило 30 секунд в начале второго периода, чтобы реализовать лишнего, после того, как Илья Каблуков отравился на скамейку для плохих парней.

К счастью, у СКА есть свой человек, умеющий делать чудеса на ровном месте. Павел Дацюк выжал максимум из минимума после паса Кручинина и шайба влетела в ворота Бочарова — 2:1.

Увеличить свое преимущество хоккеисты из Петербурга могли в концовке периода, когда защитник бело-голубых Егор Зайцев заработал большой штраф за удар клюшкой в пах Николая Прохоркина, но пять минут численного преимущества в голы не трансформировались.

В третьей двадцатиминутке стрелка весов долго колебалась в разные стороны, но неожиданный бросок от синей лини Антона Белова, окончательно перетянули ее в польщу СКА — 3:1.

Месть пока не удалась. Шипачеву не смог с первой попытки «взять» Петербург.

Теперь команды ждет перерыв на Матч звезд КХЛ в Казани.

Следующую игру дома армейцы проведут только во вторник. Дома их ждет еще один клуб с буковкой «Д» на груду. Теперь из столицы Белоруссии.

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. СКА — «Динамо» М

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

СКА: Шестеркин; Гавриков — Рундблад, Дергачев — Каблуков — Кетов; Хафизуллин — Земченок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов; Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов; Семин, Кручинин — Дацюк — Плотников, Морозов

«Динамо» М: Бочаров; Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачев — Индрашис; Меньшиков — Хиетанен, Брыквин — Игумнов — Ефремов; Зайцев — Миронов, Моисеев — Мозер — Кулемин; Минеев — Пепеляев, Раисов — Закриссон — Михайлов

Первый период

Голы: 1:0 Хафизуллин (Гусев, 15:11)

Удаления: Мозер, «Динамо» (16:24, две минуты - задержка соперника клюшкой), Миронов, «Динамо» (17:46, две минуты - удар клюшкой)

Второй период

Голы: 1:1 Кагарлицкий (Шипачев, бол., 21:00), 2:1 Дацюк (Кручинин, Плотников, 28:46)

Удаления: Каблуков, СКА (20:30, две минуты - подножка), Игумнов, «Динамо» (34:33, две минуты - выброс шайбы), Плотников, СКА (35:33, две минуты - удар соперника), Зайцев, «Динамо» (36:22, 25 минут - дисциплинарный штраф до конца игры за удар клюшкой)

Третий период

Голы: 3:1 Белов (Прохоркин, Гусев, 52:21)

Удаления: Белов, СКА (40:16, две минуты — удар клюшкой), Пепеляев, «Динамо» (42:38, две минуты — задержка соперника)

Статистика матча:

Штраф: 6 (0+4+2) — 33 (4+27+2)

17 января. Санкт-Петербург. МСРК «Ледовый дворец». 12 038 зрителей