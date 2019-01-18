Вице-губернаторы Петербурга Говорунов и Серов ушли в отставку

Кадровые чистки в петербургском правительстве, похоже, в самом разгаре. За последние дни временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов поменял глав десяти комитетов и вновь взялся за вице-губернаторов. После отставки Михаила Мокрецова и Игоря Албина, произошедшей в декабре прошлого года, свои полномочия сложили вице-губернаторы Александр Говорунов и Константин Серов. Об этом официально сообщила пресс-служба правительства Петербурга.

ГОДОВИЛИСЬ С ОКТЯБРЯ

Александр Говорунов – фигура в администрации Петербурга значимая. Его карьера в Смольном началась в 2014 году. Тогда он сменил на посту первого заместителя губернатора Игоря Дивинского и взял на себя руководство администрацией при Полтавченко. Новые и старые коллеги Говорунове отзывались как о «человеке с большим опытом». Его послужной список действительно был весомым.

В 1980 Александр Николаевич окончил Ленинградский инженерно-экономический институт по специальности «Организация механизированной обработки экономической информации». Строил карьеру в комсомоле, потом служил в КГБ, где занимался финансами. В 1996 году Говорунов устроился в «Сбербанк». За 18 лет работы он успешно поднялся по служебной лестнице от директора управления до председателя Северо-Западного филиала.

Оттуда Говорунов и перешел в стройные ряды петербургских чиновников. Почти пять лет он курировал работу комитетов по межнациональным отношениям и миграции, законности и правопорядку, молодежной политики, печати и СМИ, информатизации и связи. Он был правой рукой Полтавченко и выполнял его функции, когда тот был в отъезде.

Слухи об отставке Говорунова поползли по коридорам Смольного почти сразу, как ушел бывший губернатор. Говорят, это решение приняли еще в октябре.

ЖИЗНЬ НА ГОССЛУЖБЕ

Второй «отставленник» Константин Серов в вице-губернаторском кресле просидел не так долго. Пост он занял весной 2017 года. Серов отвечал за взаимодействие с федеральными органами власти, проведение госполитики, госуправление в районах города. Также он курировал работу администраций районов, комитета территориального развития и молодежной политики.

Родился Серов в Ленинграде в 1966 году. Окончил Ленинградский электротехнический институт, отучился в Академии государственной службы и поступил в адъюнктуру петербургской Академии МВД РФ. Перед тем, как занять место в администрации губернатора, уже имел солидный опыт в госструктурах.

С 1994 года Серов заседал в пяти созывах Законодательного собрания, где успел поработать и в комиссии по экономике, и в комиссии по промышленности и собственности, и в комиссии по вопросам правопорядка и законности. В 2000-м примерил роль вице-спикера, но ненадолго. Позднее отметился на должности заместителем секретаря Регионального политсовета партии «Единая Россия» и директора юридического института Санкт-Петербургского Государственного университета сервиса и экономики. В декабре 2011 вернулся в ЗакС в роли депутата, а в 2013 его назначили главой Невского района.

С 2013 года Константин Серов был главой Невского района. Фото: www.gov.spb.ru

«СЕРЬЕЗНАЯ КАДРОВАЯ РЕФОРМА»

По предварительной информации, обязанности обоих чиновников лягут на Любовь Совершаеву, которая станет вице-губернатором и, скорее всего, останется главой аппарата губернатора Петербурга. Про Совершаеву известно, что ранее она работала в полпредстве президента РФ по Северо-Западному Федеральному округу вместе с Александром Бегловым. В администрацию Северной столицы он перешла вместе с ним.

По мнению политолога Марата Баширова, грандиозные перестановки в правительстве доказывают, что Александр Беглов пойдет есть четкое намерение выиграть выборы на пост главы города.

- Беглов демонстрирует, что начал серьезную кадровую реформу в Смольном. Это яркий сигнал о намерении идти на выборы и выиграть их, - уверен эксперт. – Он приведет свою команду, ищет людей, связанных с городом. Тех, которые хорошо знают Петербург, родились здесь и хорошо его чувствуют. Интересно, что он не стал ждать окончания отопительного сезона, а начал кадровые перестановки в первую рабочую неделю. Это показывает, что он справится с управлением городом в зимний период. Думаю, у него уже есть четкий план и видение того, как он будет развивать Северную столицу.

По словам политолога, Совершаева будет играть большую роль в предвыборной гонке Александра Беглова. У нее есть все шансы не только возглавить аппарат губернатора, но и его штаб.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«РАБОТАТЬ БЕЗ ЧЕТКОГО ПЛАНА - НЕПРИЛИЧНО»

Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ:

- Изменились критерии, который предъявляются к чиновникам. Делать что-то тихо, без готовности рассказывать об этом и не иметь стратегический план – неприлично. Новая команда пытается наладить нормальный эффективный механизм. Сейчас же система похожа на маятник Фуко. Сначала был период интенсивного экономического роста, потом все сменилось витком абсолютно невидимой для людей деятельности. Сейчас срочно нужно показать то, что власть знает, что нужно делать. Что она имеет четкий план, нормальную перспективу. Люди хотят знать, как дети будут ходить в школу, как будет развиваться строительство и так далее.

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