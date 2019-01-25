Коммунальщики взялись за ремонт "отфотошопленной" парадной в Петербурге

Утром 25 января коммунальщики Петербурга пришли в четвертую парадную дома номер 8 по улице Зайцева со шпателями и строительной лестницей. И, на удивление жильцов, начали делать ремонт в реальности. Накануне именно эта парадная «прославила» коммунальщиков Северной столицы. Ведь вместо настоящего ремонта, они освежили стены парадной ее с помощью фотошопа.

О проделках коммунальщиков рассказал житель дома Дмитрий Б. Он в конце 2017 года оставил заявку на сайте «Наш Санкт-Петербург», где рассказал, что дому требуется ремонт. Сфотографировал ободранные и грязные стены, приложил снимок к заявке. Она рассматривалась год. За пару дней до нового 2019 года коммунальщики отчитались: «ремонт произведен»! Правда, вместо кисточек и шпателей они взяли в руки компьютерную мышку, что произвести ремонт с помощью программ!

- Мне написали, что все сделано, - показывает снимки Дмитрий. - Прислали фото отфотошопленные с того же ракурса что снято у меня. На них нет облупившейся краски, цвет стен обновленный….Я эту заявку обратно им переслал, сказал, что это – подлог.

В парадной все-таки начали делать ремонт. Фото: Дмитрий Б.

Почти месяц ремонта не было. Дмитрий обратился к прессе. На следующий день в парадную пришли рабочие.

- Пока сняли старый слой краски, - рассказал Дмитрий. – Надеемся, что ремонт все же будет не на бумаге, а на деле.

Кстати, «Комсомольской правде» в администрации Кировского района пока не дали ответ, кто и зачем решил улучшить статистику с помощью фотошопа.