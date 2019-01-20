«На порядок лучше шнурков»: Милонов сходил на концерт группы, посвятившей ему песню

Депутат Госдумы Виталий Милонов вновь кольнул лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. В своем Instagram депутат рассказал, что сходил на концерт петербургской группы «Гопота», чье творчество интереснее скандального Шнура.

- Сегодня прекрасная группа «Гопота». Культурно и очень в Петербургском стиле. На порядок лучше шнурков, - так подписал опубликованное фото на фоне музыкантов Милонов.

Правда, в комментарии к госдеятелю тут же пришли фанаты Шнурова. Которые решили, что неприязнь Виталия Валентиновича к популярной рок-группе связана с тем, что его просто не пускают на концерт «Ленинграда».

villemilonov Сегодня прекрасная группа Гопота. Культурно и очень в Петербургском стиле. На порядок лучше шнурков

Кстати, видео как Милонов «зажег» на «Гопоте» уже давно появилось в сети. Посетители бара запечатлели момент, когда народный избранник в черном подтанцовывает на сцене под посвященную ему песню. Слов песни не разобрать, но припев «Милонов» слышен отлично.

Конфликт между Шнуровым и Милоновым вылился на просторы сети в начале этого года. В перепалке уроженцы города Ленинград поливали друг друга грязью в своих Instagram аккаунтах. Причинной ссоры стало предложение Димы Билана ввести цензуру на эстраде. Народный избранник идею поддержал, а «матершинник» Шнуров – нет. Пытаясь доказать свою правоту депутат вызывал певца на рэп-баттл, а Шнуров посвящал госдеятелю стихи, написанные в присущей ему манере.

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