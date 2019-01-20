Черную комедию про блокадный Ленинград заблокировали на Youtube

Черную комедию о блокадном Ленинграде «Праздник», которая наделала много шума в конце прошлого года, заблокировали на Ютуб. Символично, что сделано это было сегодня, то есть за неделю до празднования 75-летия снятия осады города. Что именно стало причиной блокировки неизвестно. На странице, где раньше был фильм, появляется сообщение «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube».

Но «Праздник» режиссера Алексея Красовского все же свои плоды собрал. Опубликованную в интернете 3 января картину посмотрело больше миллиона человека! Это во-первых. Во-вторых, траты в 4 миллиона рублей на создание «шедевра» практически окупились. Благодарные зрители ежедневно жертвовали Красовскому десятки тысяч рублей.

- За 10 дней интернет проката «Праздника» мне пришло 3 миллиона 300 тысяч рублей, - отчитывался режиссер в своем блоге. - Пик пришелся на первый день (публикации фильма, - Прим.авт.), когда средства поступали каждую минуту. Сейчас переводят в основном вечером (1 перевод в 20-30 минут).

Теперь опальную кинокартину можно посмотреть в соцсетях. Режиссер поспешил раздать ссылки на свое творение и посетовал на своих ненавистников. Мол, это из-за их жалоб картину прикрыли.

- Думал, ютуб сильнее хейтеров. И он не устоял, - заявил Красовский.

Напомним, идея картины «Праздник» нижегородского режиссера Красовского не понравилась многим россиянам, в числе которых были представители власти, театра и эстрады. Сюжет фильма разворачивается вокруг семьи, которая живет в осажденном городе на привилегированных условиях. Пока на улицах гибнут от холода и голода (картина описывает события 1942 года), эта семья на «особом положении» не может без кухарки приготовить курицу на новогодний стол.

В кинотеатрах картину не показывали. Алексей Красовский заявил, что это лишь потому что он сам не стал просить прокатного удостоверения.

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