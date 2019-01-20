2019-01-20T14:30:31+03:00
Общество

«Сохранились шпингалеты, лепнина и дух Шостаковича»: В Петербурге продают квартиру, где писалась Симфония №7

Квадратные метры оценили в 26,9 млн рублей
Елена БЕЗГОДОВА
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Фото квартиры и само объявление появилось на популярном сайте по продаже недвижимости. Фото предоставлено риелторским агенством.Фото квартиры и само объявление появилось на популярном сайте по продаже недвижимости. Фото предоставлено риелторским агенством.
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Накануне 75-летия снятия блокады Ленинграда в Северной столице решились продать квартиру Дмитрия Шостаковича. Именно здесь, на пятом этаже Дома Бенуа на Каменноостровском проспекте, композитор создал первые части своей знаменитой Симфонии номер 7, ставшей символом мужества и стойкости ленинградцев. Теперь за 26,9 миллионов рублей часть музыкальной истории может выкупить любой желающий.

В доме помнят, что здесь жил великий композитор.

В доме помнят, что здесь жил великий композитор.

Квартира Шостаковича, площадью 240,11 квадратных метров, состоит из семи комнат. Здесь есть одна столовая, три санузла и даже застекленная терраса. Вещей великого композитора не осталось – жил Дмитрий Дмитриевич достаточно скромно. Однако сохранилась историческая атмосфера квартиры. Например, лепнина, камин, шпингалеты на окнах и даже ручки межкомнатных дверей, которые своей рукой открывал Шостакович.

- Квартира продается не потомками композитора, - рассказал «КП-Петербург» риелтор Владислав Рудаков. - Ею еще с советских времен владеет другая семья. В 90-е квартира приватизировали. Сейчас петербуржцы решились выставить квадратные метры на продажу. Квартира никогда не использовалась как коммуналка, сохранила тот вид, который был при композиторе Шостаковиче.

Эти вещи не принадлежали Шостаковичу. Он занимал в квартире комнату. Фото предоставлено агентством недвижимости

Эти вещи не принадлежали Шостаковичу. Он занимал в квартире комнату. Фото предоставлено агентством недвижимости

Кстати, "Дом трёх Бенуа" - одно из самых известных жилых зданий Петербурга. В начале прошлого века этот доходный дом спроектировали братья Леонтий, Юлий и Альберт Бенуа. Огромный по тем временам жилой комплекс премиум-класса в 1914 году занял чуть ли не весь квартал. В разное время в нем жили многие известные личности. После революции сюда селили советскую номенклатуру. Например, глава Ленинграда Сергей Киров, к которому в гости приходил и Иосиф Сталин. Дмитрий Шостакович же переехал сюда в 1937 году, когда в городе начались первые репрессии. В 1941 году композитор уехал в эвакуацию из осажденного города, а в 1945 вернулся.

Интересно, что напоминать новым собственникам о том, в каком доме они живут, будет и вид из окон. Некоторые окна комнат выходят во двор, где стоит бюст композитора.

Риелтор уверяет: цена за квартиру среднерыночная – около 110 тысяч рублей за квадрат. И тот факт, что в ней когда – то жил великий композитор, на стоимость квадратных метров не влияет.

Так выглядит ванная в квартире Шостаковича. Фото предоставлено агентством недвижимости.

Так выглядит ванная в квартире Шостаковича. Фото предоставлено агентством недвижимости.

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