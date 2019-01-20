Депутат Александр Тетердинко: «Разговоры об увольнении Вячеслава Макарова - слухи!»

КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Тектонические сдвиги в Смольном 00:00 00:00

До выборов губернатора Санкт-Петербурга еще порядка семи месяцев, однако в Смольном уже готовятся к тому, чтобы отдать свои голоса за одного из кандидатов на этот пост. Сейчас градоначальником временно назначен Александр Беглов, сменивший на посту Георгия Полтавченко. И Беглов, вероятно, в сентябре 2019 года, будет в числе претендентов на пост губернатора. Кто станет его конкурентами остается только догадываться.

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров пока не намерен соревноваться с Бегловым и по мнению других депутата Александр Тетердинко даже поддержит его на выборах.

- Если Александр Беглов примет участие в выборах, то мы его поддержим. И Вячеслав Макаров заявлял публично, что он поддерживает Беглова, - сказал Тетердинко в эфире радио «Комсомольская правда-Петебург». – Беглов - кандидатура оптимальная и удачная для нашего города.

Кроме того, народный избранник заявил, что разговоры о скором увольнении Вячеслава Макарова всего лишь слухи, которым не стоит верить. Действительно, партия зимой соберется на конференцию, но лишь для того, чтобы поправить документы, а не сместить Макарова.

- Нелепые слухи! – отметил Тетердинко. - В декабре на съезде партии «Единая Россия» были приняты новые редакции уставов. И в связи с этим региональным отделениям партии необходимо свои структуры привести в соответствии с новой редакцией. Из-за этого собирается конференция в конце января, чтобы внести эти изменения. Подобные конференции будут проходить по всем регионам страны.

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