Фанаты Кокорина будут неделю собирать подписи, чтобы освободить футболиста из СИЗО

Мамаев и Кокорин всерьез опасаются, что им продлят срок содержания в СИЗО. Но пока фанаты Мамаева пишут ему письма поддержки, поклонники петербургского футболиста вновь вышли на защиту Кокорина. В этот раз собирают подписи.

Именитый спортсмен уже четвертый месяц в московском СИЗО. После дебоша в кафе, где он с друзьями (младшим братом и коллегой Павлом Мамаевым) избил чиновника Минпромторга Дениса Пака, футболист петербургского «Зенита» дожидается решения суда в заточении. Переживает, пытается заниматься спортом, чтобы не потерять форму. А в это время в Северной столице появилось целое движение в защиту Кокорина.

- Мы своих не бросаем,- говорит Игорь Шумилин, организатор кампании и преданный фанат «Зенита». – Нас уже прозвали «кокоринцами» - это не первая акция, которую мы проводим. В декабре устраивали флешмоб «Саша, мы с тобой». Его 5 миллионов человек в интернете посмотрело! Сейчас хотим показать, что эти просмотры реальны, что есть люди, которые готовы оставить подпись за Кокорина.

Дебош футболистов Мамаева и Кокорина шокировал общественность.Фото: Личная страница Вконтакте

С 28 января более 30 кокоринцев будут собирать подписи в поддержку спортсмена. Встретить их можно будет в кафе на Невском проспекте, а еще на вокзалах города.

- Наши ребята в футболках и куртках с надписью «Саша, мы с тобой», их легко узнать, - говорит Шумилин. – Они не только в Петербурге, сбор идет в Москве, Ростове, Осетии…

Кроме того, преданный фанат «Зенита» (за команду Шумилин болеет 12 лет) говорит, что не согласен с заключением спортсмена.

- по статье, которую вменяют, его можно оштрафовать, дать условный срок… Но не держать в СИЗО уже сколько месяцев! Думаю, что это напоказ, - говорит фанат.

Сбор подписей продлится до 6 февраля.

Фанаты собирают подписи в поддержку своего кумира.

Именитый спортсмен и дебошир Александр Кокорин оказался в руках полиции после адской гулянки 8 октября. Спортсмен приехал в Москву в компании старых приятелей и отправился в местное кафе. Там он заметил чиновника Минпромторга Дениса Пака. Компания спортсменов сначала дразнила Пака за его национальность. А после замечания набросилась на него. Чиновника избили стулом.

Кстати, до этого досталось водителю ведущей «Первого канала» Сергею Соловчуку (в уголовном деле есть видеозапись, как его несколько раз кидали на асфальт и били ногами).

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