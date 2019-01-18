Билеты на Rammstein в Петербурге выкупили в рекордно короткий срок

Недавно коллектив культовой группы Rammstein объявил о релизе своего долгожданного нового альбома, которого поклонники ждали целых десять лет, а также анонсировал грандиозный стадионный тур.

В Петербурге концерт состоится 2 августа 2019 года на стадионе «Санкт-Петербург», но билетов на него уже нет. Впервые в истории концертов в России организатор объявляет Sold Out стадионного шоу более чем за полгода до выступления. Остается лишь поздравить всех, кто успел купить билет и сможет увидеть Rammstein вживую.