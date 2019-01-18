Леонид Агутин выступит в Петербурге с юбилейными концертами

Леонид Агутин – лучшая сторона российской музыки. Цельный, искренний, яркий - он не умещается в какие-либо сценические клише, именно поэтому так выделяется и стоит особняком среди самых известных российских музыкантов. Его творчество трудно отнести к какому-то музыкальному течению, он вне этих ограничений. И в этом неординарность Агутина. Он - поэт-романтик с рок-н-ролльным звучанием, чувствующий то, что отзывается в тысячах поклонников всех возрастов и музыкальных предпочтений.

Каждый концерт музыканта - неизменный аншлаг. Каждая песня - хит. Леонид Агутин и его группа «Esperanto» создают на сто процентов живое шоу с продуманной до мелочей программой, к каждому выступлению музыканты готовят новые аранжировки. Так что двух одинаковых концертов у них быть не может.

В 2018 году Леонид Агутин отметил юбилей - 50 лет! К этой дате он пришёл с невероятной популярностью и авторитетом. Бессменный наставник в главном музыкальном шоу страны «Голос», кумир миллионов, он, бесспорно, стал культовой фигурой на российской музыкальной сцене.

В Санкт-Петербурге музыкант отпразднует новый жизненных этап сразу двумя большими юбилейными концертами. Они пройдут 2 и 3 марта в БКЗ «Октябрьский». Лучшие песни и грандиозная программа – многочисленных поклонников Леонида Агатина ждет настоящий двухдневный праздник.

Начало в 19:00

Билеты можно приобрести здесь.