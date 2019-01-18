2019-01-18T14:47:18+03:00
Общество

В ночь на 19 января в Петербурге подморозит до минус 10

По прогнозу синоптиков, погода на Крещение 2019 в Санкт-Петербурге будет бодрить всех, кто решил окунуться в купель
Степан СТЕПАНОВ
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Впереди крещенская ночь, когда многие верующие по традиции будут купаться в проруби.Впереди крещенская ночь, когда многие верующие по традиции будут купаться в проруби.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Санкт-Петербург пришли крещенские морозы. В пятницу, 18 января, в городе резко похолодало - утром столбик термометра показывал минус 10. А впереди крещенская ночь, когда многие верующие по традиции будут купаться в проруби. Их в Петербурге в этом году рекордно много - 28. Мы решили узнать у синоптиков, какую погоду стоит ожидать в крещенскую ночь 2019 в Петербурге.

- Ночью 19 января в Петербурге будет морозно - до минус 10-15, - рассказали синоптики. - Облачно, осадки маловероятны.

В связи с холодной погодой на Крещение 2019 в Петербурге спасатели обратились к горожанам и призвали их соблюдать элементарные меры безопасности и помнить про здоровье. В частности, порекомендовали окунаться в прорубь быстро - в воде нельзя находиться более минуты. Ну и купаться нужно только в специально оборудованных местах.

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