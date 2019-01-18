Как организовать поездку в Грузию и что посмотреть там зимой

Восемь месяцев в году в Грузии не протолкнуться от туристов. Поэтому, чтобы в полной мере оценить красоту и гостеприимство жителей этой замечательной страны, а не чужие спины, рюкзаки и фотоаппараты, ехать нужно именно зимой.

Как организовать поездку, что взять с собой, что посмотреть и чем заняться во время такого путешествия – рассказали в спецпроекте «Комсомолки». Спойлер: а еще там очень много красивых фотографий!

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