2019-01-18T16:57:58+03:00
Общество

Как организовать поездку в Грузию и что посмотреть там зимой

Теплый Батуми, снежный Гудаури, гостеприимный Тбилиси и еще 7 достопримечательностей страны, в которой вам непременно стоит побывать
Илья КРУШЕВСКИЙ
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Грузия - страна, в которой тепло и уютно в любое время года.Грузия - страна, в которой тепло и уютно в любое время года.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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Восемь месяцев в году в Грузии не протолкнуться от туристов. Поэтому, чтобы в полной мере оценить красоту и гостеприимство жителей этой замечательной страны, а не чужие спины, рюкзаки и фотоаппараты, ехать нужно именно зимой.

Как организовать поездку, что взять с собой, что посмотреть и чем заняться во время такого путешествия – рассказали в спецпроекте «Комсомолки». Спойлер: а еще там очень много красивых фотографий!

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