Безудержные оптимисты: в соцсетях появился паблик, где жители Петербурга подсчитывают солнечные дни

Существует невероятное количество анекдотов и шуток по «солнечность» Петербурга. И это слово правильно писать в кавычках, ведь на показатели присутствия светила над городом без слез не взглянешь. По официальным данным, полностью ясных дней в году набирается около 20. Но не все так плохо. В интернете появилась группа отчаянных оптимистов, которые уверены, что всегда есть повод для хорошего настроения.

- Мы не любим стереотипы про дождливый и серый Петербург, и поэтому каждый день, когда в нашем прекрасном городе светит солнце, мы пытаемся сфотографировать его и показать вам, - пишут создатели паблика «В Петербурге всегда солнечно».

itisalwayssunnyinspb первое солнце в 2019 году появилось 12 января, а как мы ему радовались, вы бы знали! #впетербургевсегдасолнечно

Правда, если исходить из метеорологических сводок, то фотографий в соцсети появлялось бы совсем мало, но есть одно «но». Статистика говорит, что мало только полностью ясных дней, а на деле солнышко выглядывает из-за серых петербургских облаков довольно часто. За год набирается 1628 часов или почти 68 суток – достаточно много, чтобы насладиться видом звезды, о которой пел Виктор Цой. Или, по крайней мере, успеть достать фотоаппарат.

И если судить по количеству публикаций, то дело действительно обстоит неплохо. За ноябрь 2018 года солнце попалось в объектив петербуржцев 10 раз. Правда, за весь декабрь фотографий было уже всего пять. Статистика все объяснила. В последний месяц года ясная погода в Северной Венеции продержалась лишь 86 минут. И нынешний декабрь стал одним из самых солнечных в истории наблюдений. По этому поводу пошутили все, кто смог.

Не лучше начался и январь. Первые дни нового года небо стало привычного для петербуржцев серого цвета – настоящий горожанин отличает 1703 его оттенка.

itisalwayssunnyinspb сегодня на введенском канале, фото от подписчика #впетербургевсегдасолнечно

- Ладно мы просто купим торт, - написали 3-го числа отчаявшиеся ждать солнца администраторы паблика.

И правильно сделали, ведь следующий раз светило выглянуло из-за туч только 12 января. Потом 14-го. И все. В Инстаграме, который в начале 2019 года завели активисты, пока лишь две фотографии. Но такие перерывы не пугают солнцепоклонников. Они верят, что все будет хорошо и ждут лета, когда ясных дней наверняка окажется больше.