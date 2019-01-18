«Откопаем вашу машину за 1000 рублей»: Предприимчивые петербуржцы начали зарабатывать на снеге

Метр снега. Именно столько осадков обрушилось на Северную столицу с начала зимы. Но действительно «снежный апокалипсис» пришелся на 17 января: за день осадков выпало больше 15 сантиметров. А это уже среднемесячная норма для Петербурга. Коммунальщики и дорожные службы весь январь стараются справиться с последствиями зимы. Но, как оказалось, получается не всегда. На помощь Петербургу пришли даже «лопаты Беглова». Правда, предприимчивые жители Северной столицы и сами не против помочь друг другу с уборкой снега. Но не бесплатно.

Зима подсказала петербуржцам новый вид бизнеса. Сайты бесплатных объявлений последние дни пестрят всевозможными частными предложениями: от чистки территорий спецтехникой и удаления сосулек с крыш до откапывания заваленных автомобилей. Лопаты, кстати, тоже сдают в аренду: не пропадать же добру!

СНЕЖНЫЙ БИЗНЕС

В течение получаса привезут лопату прямо к вам в руки недалеко от станции метро «Лесная». Чуть подольше займет доставка в район «Площади мужества».

«Сдам лопату в аренду для откапывания вашего авто. 100 рублей за 10 минут», – гласит одно из объявлений.

В залог за инструмент просят еще и права или паспорт: лопаты-то сейчас на вес золота. Если же откапывать машину вам некогда или попросту лень, за вас это тоже легко могут сделать. Таких предложений море. Есть работники, которые выезжают только в пределах определенного района. А есть и готовые в течение часа быть практически в любой точке города.

– Работаем, если и на обочине машина завалена, и во дворе. Приедет человек в течение часа, все расчистит. Стоит тысячу, независимо от времени работы, – рассказали «КП» по указанному номеру телефона в объявлении.

Лопата в Петербурге - тренд сезона.

На извлечении авто из снежного плена услуги не заканчиваются. «Долбим лед», «чистим тропинки и дорожки», – пестрят объявления. Цены зависят от объема работы и выйдут от 500 рублей до нескольких тысяч. На борьбу с большим количеством снега могут отправить как одного человека, так и бригаду из десяти крепких русских парней, уточняют многие объявления.

Есть даже специальные предложения для владельцев магазинчиков, пекарен, салонов красоты и других заведений, разместившихся в жилых домах. Территорию у входа они должны убирать сами.

– Для безопасности ваших покупателей очистим крыльцо или ступени, вход в магазин. Стоимость – 500 рублей, – говорят по телефону.

Всевозможные услуги по уборке снега предлагают жители Северной столицы на сайте бесплатных объявлений. Фото: скришншот avito.ru

Предлагают не только ручную уборку, но и работу со спецтехникой. Частники готовы выехать туда, куда городские службы не успели добраться. Чаще всего встречается услуга вывоза снега. Погрузить в машину один кубический метр стоит около 250 рублей. «Вывезем, утилизируем и выдадим справку об утилизации», – говорится в объявлениях.

Нарасхват в это время года и промышленные альпинисты. Профессионалы готовы взбираться на крыши и освобождать их от наледи и снега. Тут стоимость работ зависит от площади кровли. В среднем чистка квадратного метра крыши стоит 20 рублей. Работы по периметру за 1,5 метра стоят где-то 45 рублей.

Частники предлагают и уборку вручную, и на спецтехнике.Фото: Олег ЗОЛОТО

В ТЕМУ

Впрочем, некоторые петербуржцы готовы помогать и безвозмездно. Метель, которая обрушилась на Северную столицу в четверг, 17 января, конечно, привела к сложной ситуации на дорогах. Петербуржцы в своих авто застревали и буксовали. В снежный плен попался и общественный транспорта. А в Приморском и Калининском районах людям даже пришлось толкать автобусы. Неравнодушных горожан поблагодарили в «Пассажиравтотрансе».

– В сложной ситуации жители вновь продемонстрировали свое неравнодушие и готовность помочь. Мы благодарим пассажиров и прохожих за помощь, оказанную городскому автобусному транспорту, – отметили в пресс-службе транспортной компании.

КСТАТИ

После снежной «лавины» 17 января действующий губернатор Петербурга Александр Беглоа ввел режим повышенной готовности для территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Он продлится до 9 часов утра 20 января. Главам администраций районов врио губернатора поручил взять на особый контроль работы по очистке города от снега и наледи.