В Петербурге коммунальщиков заставили отвечать за неубранный снег «ВКонтакте»

Коммунальные компании переехали в соцсети. Теперь пожаловаться на плохую уборку или узнать подробности о текущем ремонте можно в группах «ВКонтакте». По поручению вице-губернатора Николая Бондаренко, управляющие компании открыли группы, в которых будут общаться с жителями Петербурга.

- Горожане смогут в удобном формате напрямую обращаться в социальных сетях в свою управляющую организацию и обмениваться мнениями с соседями, - сообщают в Смольном. - Что особенно важно - оставлять отзывы и обращения по уборке снега и наледи на внутридворовых территориях.

Петербуржцы сами берутся за лопаты.Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока обращений в группах немного. Чаще всего жители спрашивают, как скоро уберут снег около дома или работы. Администраторы сообщества отвечают достаточно оперативно, что даже удивительно. На вопрос, заданный «Комсомольской правдой» «ЖКС№2 Петроградского района», коммунальщики отреагировали в течение получаса.

КОКРЕТНО

Ссылки на адреса групп УК:

ЖКС № 1 Адмиралтейского района - https://vk.com/gks1adm

ЖКС № 2 Адмиралтейского района - https://vk.com/gks2adm

ЖКС № 1 Василеостровского района - https://vk.com/club153778919

ЖКС № 1 Выборгского района - https://vk.com/gks1vyb

ЖКС № 2 Выборгского района - https://vk.com/gks2vyb

ЖКС № 1 Калининского района - https://vk.com/gks1kalin

ЖКС № 2 Калининского района - https://vk.com/gks2kalin

ЖКС № 3 Калининского района - https://vk.com/gks3kr

ЖКС № 2 Кировского района - https://vk.com/gks2kir

ЖКС № 1 Колпинского района - https://vk.com/gks1kolpino

ЖКС № 2 Красногвардейского района - https://vk.com/gks2krr

ЖКС № 3 Красногвардейского района - https://vk.com/jks3kr

ЖКС № 1 Красносельского района - https://vk.com/gks1kras

ЖКС № 2 Красносельского района - https://vk.com/gks2krasn

Жилкомсервис Курортного района - https://vk.com/gkskurort

ЖКС № 1 Московского района - https://vk.com/jks1msk

ЖКС № 2 Московского района - https://vk.com/gks2msk

ЖКС № 3 Московского района - https://vk.com/gks3msk

ЖКС № 1 Невского района - https://vk.com/gks1nev

ЖКС № 1 Петроградского района - https://vk.com/gks1petrograd

ЖКС № 2 Петроградского района - https://vk.com/gks2petr

ЖКС № 1 Приморского района - https://vk.com/gks1prim

ЖКС № 2 Приморского района - https://vk.com/gsk2prim

ЖКС № 3 Приморского района - https://vk.com/jks_3

ЖКС № 4 Приморского района - https://vk.com/zks4prim

ЖКС № 1 Пушкинского района - https://vk.com/gks1pushkin

ЖКС № 2 Пушкинского района - https://vk.com/gks2pushkin

ЖКС № 1 Фрунзенского района - https://vk.com/gks1fr

ЖКС № 2 Фрунзенского района - https://vk.com/gks2fr

ЖКС № 1 Центрального района - https://vk.com/gks1centr

ЖКС № 3 Центрального района - https://vk.com/gks3centr