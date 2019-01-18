2019-01-18T17:53:33+03:00
Общество

Глава «Россетей» провел совещание по ликвидации последствий снежного шторма в Ленинградской области

Своевременные действия энергетиков позволили не допустить массовых отключений
Федор ПЕТУНИН
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В пятницу 18 января в Санкт-Петербурге прошло заседание штаба электросетевого комплекса, на котором обсуждали ликвидацию последствий снежного шторма Аапели, разыгравшегося в Ленинградской области. Провел совещание генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, а о проделанной работе отчитывались энергетики «Ленэнерго», «МРСК Северо-Запада», «МОЭСК» и «МРСК Центра».

- Благодаря своевременно принятым мерам, в пострадавших от удара стихии удалось оперативно устранить аварийные ситуации на сетях и не допустить массовых отключений, - доложил генеральный директор «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Без перерывов в электроснабжении из-за шторма все-таки не обошлось. Но среднее время отключений в два раза ниже, чем в европейских странах, а количества оставшихся без света людей в Ленинградской области десять раз меньше, чем в Финляндии и Швеции, которые тоже попали во власть стихии.

- Все новогодние каникулы на территории Ленинградской области наблюдались аномальные погодные условия. Поэтому было принято решение мобилизовать в регионе дополнительные силы для оперативного устранения технологических нарушений, - отметил Павел Ливинский.

В Ленинградскую область стянули 458 человек, 136 единиц спецтехники и десять резервных источников питания из дочерних компаний Группы «Россети». Благодарность главе «Россетей» за оперативно принятые меры выразил председатель Комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Юрий Андреев.

- Большой вклад в успешную работу электросетевого комплекса в период неблагоприятных погодных условий внесли учения, которые мы проводили, - подчеркнул Павел Ливинский. - Большое значение имеет и работа по замене голого провода на самонесущий изолированный. В настоящее время в Ленинградской области СИП составляет порядка 10% от общей протяженности сетей. В 2019 и 2020 годах мы планируем прокладывать по 500 километров самонесущего изолированного провода. Благодаря реализации данной программы ожидается кратное снижение количества технологических нарушений на сетях.

На заседании штаба подвели и итоги работы «Россетей» в новогодние праздники. И хотя во многих регионах погода оказалась немилостива к энергетикам, потребители надежно были обеспечены светом.

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