Петербуржцы спрашивают, как прорваться в первый класс

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

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В воскресенье, 20 января, в Петербурге начинается массовая запись детей в первые классы городских школ. В рамках этого этапа в учебные заведения зачислят порядка восьмидесяти процентов детей.

Основной принцип зачисления не изменится - мы рассказывали о нем в начале этой недели. Но каждый год у родителей возникают дополнительные вопросы. В нюансах процесса разбираемся с помощью специалистов Комитета по образованию.

А ЗАЧИСЛЯТ ЛИ АВТОМАТОМ

Дочка ходит в подготовительную группу детского сада при школе. Нужно ли нам подавать заявление через портал или МФЦ или ребенка зачислят в первый класс автоматически?

Ольга, Киевская улица.

- Такие детские сады называются отделениями дошкольного образования. Они являются структурными подразделениями школы. Если ребенок - воспитанник такого отделения, заявление в первый класс именно этой школы подавать не требуется. Если родители хотят попасть в другое учебное заведение, то процедура стандартная.

Обратите внимание: просто посещение детьми занятий по подготовке к школе не является основанием для преимущественного приема в образовательное учреждение.

Не хочу отдавать ребенка в школу около дома. Мне не нравится программа, по которой там будут заниматься. Неужели у меня совсем нет других вариантов? Можно ли попасть в другой район, например, в школу около моей работы в Петроградском районе.

Наталья, Пушкинский район.

- На этом этапе подавать заявление вы можете сразу в три школы, но они должны быть расположены в районе вашего проживания. Кроме того, в список можно включить одну из школ городского подчинения: это 56-я гимназия в Петроградском районе, 2-я Санкт-Петербургская гимназия в Адмиралтейском районе и 777-я инженерно-технологическая школа. Это новое учебное заведение, оно откроется 1 сентября в Приморском районе.

Если ни один из этих вариантов вас не устраивает, вы можете дождаться третьего этапа, когда школы начинают принимать первоклассников со всего города, вне зависимости от места регистрации. Официально он начинается с 1 июня, но если школы уже набрали всех «по прописке», то могут открыть свободный набор и раньше. В последние годы это происходило уже в мае.

Правда, этот вариант достаточно рискованный: свободных мест, особенно в популярных школах, к этому моменту, как правило, не остается. Но в любом случае без места за партой ваш ребенок не останется - их подготовлено с запасом. Городские школы готовы принять 59 тысяч первоклашек, притом что, по подсчетам Смольного, в первые классы в 2019 году пойдет 57 300 детей.

КОГДА УЖЕ МОЖНО

Дочке еще нет шести с половиной лет, но я считаю, что она полностью готова к школе. Тратить лишний год в детском саду смысла не вижу. Хочу, чтобы дочь пошла в первый класс вместе со старшим братом. Имею ли я на это право?

Олег Сергеевич, Богатырский проспект.

- По заявлению родителей учредитель учебного заведения вправе разрешить прием детей на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. Для получения разрешения родители должны письменно обратиться в районную администрацию. Будет назначена комиссия, которая должна определить, действительно ли ребенок может обучаться по образовательной программе начального общего образования или ему рекомендовано продолжить обучение по образовательной программе дошкольного образования.

Сделать это нужно заранее, так как в день, когда вы понесете документы в школу, вы должны будете предъявить сотруднику, который принимает и регистрирует документы, официальное разрешение.

Мы собираемся в конце января уехать на две недели. Не получится ли так, что уведомление из школы придет как раз в наше отсутствие? Может ли подать документы бабушка?

Семья Савельевых, Санкт-Петербург.

- Подавать документы в образовательные учреждения должны родители либо законные представители ребенка. Бабушки, к сожалению, как правило, к ним не относятся.

Но волноваться по поводу двухнедельного отсутствия не стоит: в течение тридцати дней школы будут только накапливать заявки. С 20 января по 20 февраля действует мораторий на обработку заявлений. Рассылать уведомления о зачислении либо отказе будут только после этой даты. И, значит, явиться в школу лично с документами вам нужно будет не ранее 20 февраля. При этом ни дата, ни время подачи заявления не играет роли при определении школой, кому отправлять приглашения.

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ИЛИ ЛИЧНО

Собираюсь подавать заявление через портал госуслуг. Есть ли смысл продублировать его через МФЦ? Или же, наоборот, лучше сходить и убедиться, что бумаги точно приняли?

Юлия Алексеевна, Алтайская улица.

- В дублировании заявлений никакого смысла нет. Портал и МФЦ - это взаимоисключающие способы. Ваша заявка попадает в единую электронную базу. Если заявлений будет два, система увидит дубликат и зарегистрирует более раннее обращение, а на повторное направит отказ.

Какой из способов предпочтительнее, решать вам. Если вы подадите документы через Интернет, то сможете самостоятельно отслеживать ход своего заявления и ответ вам придет туда же, в личный кабинет. Кстати, черновик заявки вы можете оформить уже сейчас, он хранится три месяца.

Прием документов начнется в полночь 20 января. Но не спешите жать кнопку минута в минуту, если чуть поспешите и ваше заявление будет зарегистрировано в 23.59, то на него придет отказ.

Если же вы выбрали МФЦ, нужно уточнить, что подать заявление вы можете абсолютно в любом центре, вне зависимости от района проживания или места, где расположена выбранная школа. Для удобства родителей, решивших подать заявления лично, 20 января будет работать 51 многофункциональный центр «Мои документы», в том числе 4 центра, в которых по графику воскресенье - выходной день.

Муж зарегистрирован в Пушкинском районе, я в Невском. Живем по адресу моей прописки. Можно ли подавать заявления в школы обоих районов?

Татьяна, проспект Большевиков.

- Нет, заявление на зачисление по месту жительства можно подавать только в школы одного района Санкт-Петербурга. При этом подать заявление может любой из родителей, вне зависимости от того, зарегистрирован ли он по одному адресу с ребенком.