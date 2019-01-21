2019-01-20T18:42:33+03:00
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В Книжной лавке писателей презентуют книгу «Неизвестная блокада: путь на острова»

Почетными гостями и участниками станут потомки героев Великой Отечественной войны
Анна ПОСЛЯНОВА
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В книге «каждая история – готовая сага или баллада»В книге «каждая история – готовая сага или баллада»Фото: Олег ЗОЛОТО
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Книгу «Неизвестная блокада: Путь на острова» – вторую в серии Анатолия Аграфенина о блокаде – представят в Книжной лавке писателей. На презентации выступит и сам автор, и герои книги – потомки героев Великой Отечественной войны.

– Это продолжение первой книги «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни», которую мы совместно с «Комсомольской правдой» презентовали 27 января 2018 года, – поясняет Анатолия Аграфенин. – Малая дорога жизни – дорога ленинградской Победы: именно по этой ледяной трассе через Финский залив перебросили 2-ю ударную армию, которая и завершила освобождение города.

Острова Финского залива «были трамплином в Балтику». Их история еще менее известна, чем история самой Малой дороги жизни. Вести путь из Кронштадта по заминированному заливу под обстрелом врага было сложно, а потому наши подводники шли до островов в сотне километров от Ленинграда. Там они получали задание, снаряжались и после короткого отдыха выдвигались в дальние походы.

За время работы над книгой писатель побывал не только в архивах, но и на островах-легендах, пообщался с участниками героических событий и их потомками.

– Подтвердил свое участие офицер-подводник, сын Героя СССР Владимира Коновалова Марк Владимирович: его отец был командиром подлодки Л-3, которая выходила громить фашистские суда в Балтику и была самой успешной во время войны, – рассказывает Анатолий. – Приглашена Мария Инге-Вечтомова, председатель общества «Память Таллиннского перехода»: ее отец – поэт Юрий Инге, первым выступивший по ленинградскому радио 22 июня с поэмой о том, что мы победим, – погиб во время этого перехода.

Слово возьмет президент фонда «Созидающий мир», который подержал проект, Наталия Берзина: в книге рассказывается история ее дедушки, защитника острова Сескар. Автор надеется на то, что выступит и Валентин Елисеев – сын бригадира рыбаков, которые во время блокады ловили рыбу на Ораниенбаумском плацдарме для армии и горожан.

– Каждая история – готовая сага или баллада, – подчеркивает автор. – В них и героизм, и человеческий характер, и стойкость. Это целая цепочка событий, которая позволила нам победить.

КОНКРЕТНО

Что: Презентация книги «Неизвестная блокада: Путь на острова»

Где: Книжная лавка писателей, Невский пр., 66

Когда: 24 января, 18:00

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